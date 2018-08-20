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Dolar son dakika Dolar bayram öncesi ne kadar? Serbest Piyasada ve Kapalıçarşı'da dolarda son durum

Dolar bayram öncesi ne kadar oldu? Piyasalar bugünden sonra bayram tatiline giriyor. Peki bayram tatilinin son günü olan bugün dolar ne kadar oldu? Serbest piyasada dolar güne nasıl başladı? Kapalıçarşı’da doların alım-satım fiyatı ne? İşte dolarda son durum.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:37
Dolar son dakika Dolar bayram öncesi ne kadar? Serbest Piyasada ve Kapalıçarşı'da dolarda son durum

Dolar bayram öncesi ne kadar oldu? Piyasalar bugünden sonra bayram tatiline giriyor. Peki bayram tatilinin son günü olan bugün dolar ne kadar oldu? Serbest piyasada dolar güne nasıl başladı? Kapalıçarşı’da doların alım-satım fiyatı ne? İşte dolarda son durum.

17 Ağustos 2018 Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1270 lira, euronun satış fiyatı ise 7,0080 lira olmuştu. Peki Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. 20 Ağustos 2018 sabahında dolar güne 6,0829 lira seviyesinden başladı. Saat 09.25 itibariyle euro 6,9419 liradan, sterlin ise 7,7301 liradan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:37
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