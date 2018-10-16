Dolar alış satış ne kadar? Dolar şuan ne kadar son dakika

Dolar alış ve satış fiyatı merak ediliyor. Haftanın ilk gününe dolar 5,7934 ile kapatmıştı. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar kuru ne kadar? Dolar son durum ne?

16 Ekim 2018 sabahında dolar kuru güne uluslarası piyasada 5,7795 lira seviyesinden başladı. Saat 08.48 itibariyle euro 6,6913 lira, sterlin ise 7,5816 liradan işlem görüyor.

Dün dolar/TL, yüzde 1,4 değer kaybederek 5,7934 ile yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi Yeni haftanın ilk günü15 Ekim 2018 sabahında dolar kuru 5,8567 lira seviyesinden başlamıştı. Saat 09.12 itibariyle euro 6,7705 lira, sterlin ise 7,6733 liradan işleme başlamıştı.