Dolar alış ve satış ne kadar? Dolar euro kuru bugün dolar son durum

Piyasalar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapalıydı. Peki 30 Ekim Salı günü dolar ne kadar? Dolar kuru bügün ne kadar? Piyasalarda dolar ve Euro fiyatı kaç TL? Dolar alış ve satış ne kadar?

Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nın dün açılışı gerçekleştirildi. Dünya liderinin katıldığı törende İstanbul Havalimanı hizmete girdi. Peki İstanbul Havalimanı’nın hizmete girmesi doları piyasaları nasıl etkiledi? Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, aralık ayında yapılacak CDU Genel Kurulu'nda genel başkanlık ve 2021'deki başbakanlık görevleri için aday olmayacağını açıkladı. Bu haber üzerine dün euro dolar karşısında değer kaybettirmişti. Peki dolar ve Euro şuan ne kadar?

Dolar kuru, 30 Ekim 2018 sabahına uluslararası piyasada 5,5226 lira seviyesinden başladı. Saat 08.36 itibariyle euro 6,2852 lira, sterlin ise 7,0556 liradan işlem görüyor.