Dolar 29 Ekim Pazartesi ne kadar? Dolar kuru bugün Dolar alış satış fiyatı

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Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ve Cumhur İttifakı'nın geleceğine yönelik MHP ve AK Parti'den gelen açıklamalarla geçen hafta sert dalgalanan dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 5,65'in altında kalmaya devam etti. Dolar/TL kuru bu sabah 5,56 seviyesinden, euro/TL ise 6,33'ten işlem görüyor. Küresel piyasalardaki devam eden satış baskısına karşın TL geçen haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izlerken benzer para birimlerinden sınırlı da olsa iyimser bir seyir gözleniyor.