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Dolar alış satış son durum dolar Dolar ne kadar? Dolar kuru bugün

Piyasaların gözü bugün Merkez Bankası'nın (MB) saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Dolar şuan ne kadar? Dolar alış ve satış fiyatında son durum ne? Dolar kuru bugün nasıl başladı? İşte dolar ve euroya ilişkin son bilgiler.

25 Ekim 2018 Perşembe 08:58
Dolar alış satış son durum dolar Dolar ne kadar? Dolar kuru bugün

Piyasaların gözü bugün Merkez Bankası'nın (MB) saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Dolar şuan ne kadar? Dolar alış ve satış fiyatında son durum ne? Dolar kuru bugün nasıl başladı? İşte dolar ve euroya ilişkin son bilgiler.

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolar/TL 5,70 bandının üzerinde seyrediyor. Bankalararası piyasada dolar/TL 5,72 civarında hareket ediyor. Euro/TL de 6,50'nin hemen üzerinde işlem görüyor. Piyasaların gözü bugün Merkez Bankası'nın saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararında olacak. Merkez Bankası'nın TL'deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi nedeniyle politika faizini yüzde 24'te sabit tutması bekleniyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 08:58
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