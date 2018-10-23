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Dolar alış satış son durum dolar Dolar ne kadar? Dolar kuru bugün

Casus Brunson'un salıverilmesinden sonra ABD'den Türkiye'ye yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik olumlu hava piyasalara da yansıdı. Dolar düşüşe geçti. Peki dolar yeni haftaya nasıl başladı. Dolar şuan ne kadar? Dolar alış ve satış fiyatında son durum ne? Dolar kuru bugün nasıl başladı? İşte dolar ve euroya ilişkin son bilgiler.

23 Ekim 2018 Salı 09:06
Dolar alış satış son durum dolar Dolar ne kadar? Dolar kuru bugün

Casus Brunson'un salıverilmesinden sonra ABD'den Türkiye'ye yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik olumlu hava piyasalara da yansıdı. Dolar düşüşe geçti. Peki dolar yeni haftaya nasıl başladı. Dolar şuan ne kadar? Dolar alış ve satış fiyatında son durum ne? Dolar kuru bugün nasıl başladı? İşte dolar ve euroya ilişkin son bilgiler.

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar haftanın ikinci gününe yani 23 Ekim Salı gününe nasıl başladı? Dolar/TL alış 5,67 satış 5.68 seviyesinin altında dalgalı seyrediyor.  Bankalararası piyasada dolar/TL, 5,67 civarında işlem görüyor. Kur dün 5,69'un üzerini görmüştü.  Euro/TL de alış 6,50 satış ise 6,51 üzerinde hareket ediyor.

Piyasalar MB'in faiz kararı bekliyor

Piyasalar perşembe günkü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısını bekliyor. Merkez Bankası'nın toplantıda TL'deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi nedeniyle politika faizini sabit tutması bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 09:06
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