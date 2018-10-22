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Dolar alış satış son durum dolar Dolar ne kadar? Dolar kuru bugün

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Brunson'un tahliye edilmesinden sonra iki ülke arasındaki buzlar erimeye başladı. ABD'den gelen yaptırımları kaldırırız sinyalinden sonra dolar yönünü aşağıya çekti. Peki dolar yeni haftaya nasıl başladı. Dolar şuan ne kadar? Dolar alış ve satış fiyatında son durum ne? Dolar kuru bugün nasıl başladı? İşte dolar ve euroya ilişkin son bilgiler.

22 Ekim 2018 Pazartesi 09:06
Dolar alış satış son durum dolar Dolar ne kadar? Dolar kuru bugün

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Brunson'un tahliye edilmesinden sonra iki ülke arasındaki buzlar erimeye başladı. ABD'den gelen yaptırımları kaldırırız sinyalinden sonra dolar yönünü aşağıya çekti. Peki dolar yeni haftaya nasıl başladı. Dolar şuan ne kadar? Dolar alış ve satış fiyatında son durum ne? Dolar kuru bugün nasıl başladı? İşte dolar ve euroya ilişkin son bilgiler.

Dolar ve euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar yeni haftaya yani 22 Ekim Pazartesi gününe nasıl başladı? Dolar/TL 5,60 bandının üstünde hareket ediyor.  Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL bankalararası piyasada 5,64 seviysinde işlem görüyor.  Dolar/TL’de rahip Brunson’ın ülkesine dönmesinin ardından ABD’nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve iki ülke ilişkilerinin daha iyi bir seyre gireceği beklentisiyle birkaç haftada 6.30 seviyelerinden 5.52’ye kadar yaşanan bir düşüş yaşanmıştı. Euro/TL ise 6.45'in üzerinde seyrediyor.

Gözler Perşembe günü MB’de olacak

Bu hafta piyasanın en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 25 Ekim'de açıklayacağı faiz kararı olacak.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 09:06
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