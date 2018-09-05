0553 313 94 23

Dolar Afganistan'da tarihi rekor kırdı

Afganistan'da dolar kuru son 15 yılın zirvesine ulaştı. 74 Afgani' den işlem gören dolar rekor kırdı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 12:38
Dolar Afganistan'da tarihi rekor kırdı

Afganistan’da serbest piyasada dün 73,60'tan işlem gören 1 ABD doları bugün 74 Afgani seviyesine çıkarak tarihi rekor kırdı.

Kabil Dövizciler Konseyi Basın Sorumlusu Macid Ahmadzada yaptığı açıklamada  doların Afganistan parası karşısında son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Afganistan Merkez Bankası'nın dolar arzını azaltmasının dolar kurunun yükselmesine neden olduğunu ifade eden Ahmadzada, aynı zamanda doların yükselmesiyle gıda maddelerinin fiyatının da arttığını söyledi.

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 12:38
  1. Kabil Dövizciler Konseyi
  2. afganistan para birimi
  3. Afgani

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    1. Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    2. İdliblilerden çağrı! "Bölge..
    3. Elif Şafak’a sert sözler: CIA köpeği..
    4. Şirin Payzın CNN Türk'ten kovuldu mu?
    5. ODA TV'den Elif Şafak'ı koruma hamlesi!
    6. Fenerbahçe'de Carlos Kameni gelişmesi!..
    7. Dolar Afganistan'da tarihi rekor kırdı
    8. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye..
    9. Beşiktaş, Domagoj Vida'nın bonservis..
    10. Akhisarspor'a UEFA Avrupa Ligi müjdesi
    11. İstila ettiler! Bartın'da köylüler 2..
    12. İhracat rakamlarında bir iyi bir de..
    13. Rusya'dan flaş İdlib açıklaması!..
    14. Türk çeliğine Avrupa'dan yoğun ilgi
    15. PKK’lıların cenazesine katılan Sezgin..
    16. Hatay'da yaralı kadını 2 kilometre..
    17. Kelebekler köyü istila etti! Köylüler..
    18. Erzurum’da polis şüphelenip durdurdu!..
    19. Sarıgül safını seçti!
    20. CHP'den Binali Yıldırım'a 'dinleme'..
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Akşener'in istifa tiyatrosu meyvelerini veriyor! 140 kişi istifa etti
    Akşener'in istifa tiyatrosu meyvelerini veriyor! 140 kişi istifa etti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı
    Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı
    İspanya'dan Suudi Arabistan'a 'bomba' darbesi! Tüm satışlar durduruldu
    İspanya'dan Suudi Arabistan'a 'bomba' darbesi! Tüm satışlar durduruldu