0553 313 94 23

Dolar 5 TL’nin altına düşer mi? Dolar son durum son dakika

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları habererini takip edebilirsiniz. 01 Mart 2019 dolar fiyatlarında son durumu. Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.36 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.10 TL'de bulunuyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal doların 5 TL’nin altına düşeceğini açıkladı ve tarih de verdi. Dolar 5 TL’nin altına düşer mi, dolar ne zaman düşecek? Dolar son durum.

01 Mart 2019 Cuma 16:59
Dolar 5 TL’nin altına düşer mi? Dolar son durum son dakika

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları habererini takip edebilirsiniz. 01 Mart 2019 dolar fiyatlarında son durumu. Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.36 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.10 TL'de bulunuyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal doların 5 TL’nin altına düşeceğini açıkladı ve tarih de verdi. Dolar 5 TL’nin altına düşer mi, dolar ne zaman düşecek? Dolar son durum.

Dolar kuru, ABD'de güçlü büyüme trendine işaret eden verilerin doları desteklemesiyle yükselirken, haftanın son işlem gününe 5.34 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 5.3687 TL seviyesini görürken, saat 13.56 itibarıyla 5.3621 TL seviyesinde bulunuyor. 6.1040 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1011 TL'de hareket ediyor.

Dolar 5 TL’nin altına ne zaman düşecek?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, geçtiğimiz aylarda ABD tarafından Türkiye'ye yönelik başlatılan ekonomik saldırıların engellendiğini belirterek "Analizlerde gözüken o ki seçimlerden sonra dolar 5'in de altına düşecek" dedi. Mahir Ünal şöyle konuştu: Her bir ülkede bir yöntemi kullandılar ve sonuç aldılar, bu ülkelerin tümünde kullandıkları yöntemleri Türkiye'de denediler sonuç alamadılar. İşte 13 Ağustos günü yapılan kur atağı, ekonomik saldırı bunlardan bir tanesi. O gece ne oldu? İki şeyi gördük Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ne kadar doğru bir karar onu gördük. Çünkü hızlı karar verilmesi ve esnek ve müdahaledeki hız, ekonominin tek çatı altında toplanması doları 7,40'da gece 2 itibariyle durdurduk 5,20'lere kadar çektik ve şimdi analizlerde gözüken o ki seçimlerden sonra dolar 5'in de altına düşecek."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:59
  1. Dolar 5 TL’nin altına düşer mi?
  2. Dolar son durum
  3. dolar kuru
  4. sondakika
  5. haberleri
  6. dolar düşecek mi son dakika
  7. dolar ne olur son dakika
  8. 2019 dolar tahmini
  9. dolar ne olur uzman yorumları
  10. dolar yükselir mi
  11. dolar kuru tahminleri
  12. dolar yorumlari surgeon
  13. dolar canlı

YORUM YAZ

  • RemziRemzi36 dk önce
    bir gecede mi 5,20 TL'ye çekmişler doları? aylarca 6,00 TL üzerinde gezdi seçimler yaklaştıkça bütün kozlarını oynadılar ve hala dolar şu an itibariyle 5,39 TL. Seçimlerden sonra 5,00 TL'nin altına inecekmiş öyle mi? Buna kargalar bile güler be. Merkez Bankası'nın bile 2019 sonu beklentisi oynamalara rağmen 6,37 TL. Siz neden bahsediyorsunuz?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgede en az 84 sivil öldü"
  1. "YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgede en..
  2. Türkiye ABD'yi resmen reddetti!
  3. Akın Öztürk son savunmasıyla hakim..
  4. ATO Başkanı Baran Kobi Değer..
  5. Biltaci cezaevinde beyin kanaması..
  6. Ardahan'da kar yağışı ve tipi
  7. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası
  8. "Şehir hastanelerini markalaştırmak..
  9. Uludağ’da otobüs devrildi: 9 yaralı
  10. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof...
  11. Kaymakam Uzan, öğrencilerle buluştu
  12. Ürdün'de sağanak yağış 15 yıldır..
  13. Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, son..
  14. Uçhisar’da dönemin son meclis..
  15. GÜNCELLEME - Bolu'da telefonla..
  16. FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi..
  17. Edirne'de 204 düzensiz göçmen yakalandı
  18. Afrin Şehidi Çevik dualarla anıldı
  19. Atiker Konyaspor, Göztepe..
  20. Evkur Yeni Malatyaspor, Başakşehir’e..
  21. Karabük’te Mısır’daki idamlara tepki..
  22. Saffet Şeker İlkokulu’nda itfaiye’den..
  23. Vali Ali Hamza Pehlivan: “Sizlere..
  24. İl Genel Meclisinin Mart ayı..
  25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim..
  26. "Demokrasi Tarihimizin Utanç Günü"..
  27. Serbest piyasada altın fiyatları
  28. Bakan Kurum Hatay Stadyumu’nda..
  29. Vergi Haftası futbol turnuvası
  30. Devlet Bahçeli'den 'yeni parti'..
Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
“İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
“İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

Günün Karikatürü

1 Mart 2019
Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
Yapan yandı! 46 bin lira cezası var