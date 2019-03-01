Dolar 5 TL’nin altına düşer mi? Dolar son durum son dakika

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları habererini takip edebilirsiniz. 01 Mart 2019 dolar fiyatlarında son durumu. Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.36 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.10 TL'de bulunuyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal doların 5 TL’nin altına düşeceğini açıkladı ve tarih de verdi. Dolar 5 TL’nin altına düşer mi, dolar ne zaman düşecek? Dolar son durum.

Dolar kuru, ABD'de güçlü büyüme trendine işaret eden verilerin doları desteklemesiyle yükselirken, haftanın son işlem gününe 5.34 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 5.3687 TL seviyesini görürken, saat 13.56 itibarıyla 5.3621 TL seviyesinde bulunuyor. 6.1040 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1011 TL'de hareket ediyor.

Dolar 5 TL’nin altına ne zaman düşecek?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, geçtiğimiz aylarda ABD tarafından Türkiye'ye yönelik başlatılan ekonomik saldırıların engellendiğini belirterek "Analizlerde gözüken o ki seçimlerden sonra dolar 5'in de altına düşecek" dedi. Mahir Ünal şöyle konuştu: Her bir ülkede bir yöntemi kullandılar ve sonuç aldılar, bu ülkelerin tümünde kullandıkları yöntemleri Türkiye'de denediler sonuç alamadılar. İşte 13 Ağustos günü yapılan kur atağı, ekonomik saldırı bunlardan bir tanesi. O gece ne oldu? İki şeyi gördük Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ne kadar doğru bir karar onu gördük. Çünkü hızlı karar verilmesi ve esnek ve müdahaledeki hız, ekonominin tek çatı altında toplanması doları 7,40'da gece 2 itibariyle durdurduk 5,20'lere kadar çektik ve şimdi analizlerde gözüken o ki seçimlerden sonra dolar 5'in de altına düşecek."