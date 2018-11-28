THY- Banjul
0553 313 94 23

Dolar 5 TL’nin altına düşer mi? Dolar 5 in altına iner mi?

Türkiye’ye dolar üzerinden oyun kurmak isteyenlerin dolar kuru oyunu elinde patladı. Dolar yönünü aşağıya çevirmeye devam ediyor. Bir kaç ay öncesine kadar 7 TL’lere kadar çıkan dolar artık 5.23’lerde işlem görüyor. Peki dolar daha da düşecek mi? Dolar 5 TL’nin altına düşer mi?

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:25
Dolar 5 TL’nin altına düşer mi? Dolar 5 in altına iner mi?

Türkiye’ye dolar üzerinden oyun kurmak isteyenlerin dolar kuru oyunu elinde patladı. Dolar yönünü aşağıya çevirmeye devam ediyor. Bir kaç ay öncesine kadar 7 TL’lere kadar çıkan dolar artık 5.26’larde işlem görüyor. Peki dolar daha da düşecek mi? Dolar 5 TL’nin altına düşer mi?

ABD’li papaz görünümlü ajan Brunson üzerinden Türkiye’ye ekonomik olarak savaş açılmasıyla oluşturulan hava hem hükümetin hem de vatandaşların dik duruşuyla bertaraf edildi. Maliye ve Hazine Bakanlığı açıkladığı yeni ekonomi ve Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı doların yönünü ters çevirmeye yetti. Sonrasında ise atılan birbiri ardına adımlarla dolar dahada gerileyerek 5.26 seviyelerine kadar geriledi. Peki dolar düşmeye devam edecek mi? Bu soruya ilişkin, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Artık dövizi konuşmuyoruz. Bugün döviz birçok firma, özellikle de ihracatçılarımız tarafından, `Artık düşmesin` denilen noktaya geldi. Bugün itibarıyla bankalar daha likit durumda, kredi faizlerinde düşme eğilimi devam ediyor, önümüzdeki 1-2 ay içinde, enflasyonla mücadelenin de getirdiği katkıyla beraber enflasyon düşüşünü izliyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 18:25
  1. Dolar 5 TL’nin altına düşer mi?
  2. dolar son durum
  3. son dakika dolar ne kadar
  4. dolar ne zaman düşer

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MKE Ankaragücü'nde Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
    1. MKE Ankaragücü'nde Çaykur Rizespor..
    2. BBP ittifak kararını açıkladı!
    3. Avrupa Adalet Divanı'ndan Le Pen kararı
    4. Bebekler kışın ishal olmaya yakındır
    5. GÜNCELLEME - Firari Akın İpek'in..
    6. CHP Sultanbeyli belediye başkan adayı..
    7. Böyle skandal görülmedi! "Oyuncumuz..
    8. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    9. Meteorolojiden uyarı
    10. "Büyük bir sesle uyandık, her taraftan..
    11. Darbeci subaylar erlere "Babanızı..
    12. FETÖ'nün "mahrem imam"larına hapis..
    13. Diplomatik zafer sonrası tarihi anlar!..
    14. WhatsApp'tan tepki çeken uygulama!..
    15. Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçına hazır
    16. FETÖ sanığından ilginç itiraf: Parasız..
    17. Piyasalarda gün sonu
    18. Giresunspor moral arıyor
    19. "Biz çok hızlı gidiyorduk, yayaya..
    20. Dolar 5 TL’nin altına düşer mi?
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları