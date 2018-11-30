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Dolardaki sert düşüş sürüyor! 4 aydır böylesini görmedi

Dolar kuru, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasını gevşetme yanlısı açıklamaları ardından küresel değer kaybı yaşadı. Parite 5.13 seviyelerini görmüştü. FED tutanaklarının ardından geç piyasada dolar/TL 5.15 üzerine çıktı. Piyasaların G-20 görüşmelerini takip ettiği 30 Kasım gününde dolar 5.15 TL'nin biraz üzerinde yeni güne başladı.

30 Kasım 2018 Cuma 07:50
Dolardaki sert düşüş sürüyor! 4 aydır böylesini görmedi

Dolar/TL'de FED Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla hız kazanan gerileme sonrası kur 5.1350 seviyesine kadar devam ederken, TL dolar karşısında en iyi performansı gösteren para birimi konumuında.

FED tutanaklarının açıklanmasının ardından dolar kurunda hafif yükseliş görülse de 5.15 bandındaki seyir devam ediyor. Ayın son gününde, 30 Kasım sabahı döviz kurlarında dolar 5.1586, euro ise 5.8839 TL'de

ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizinin şu anda sağlıklı ABD  ekonomisini ne hızlandıran ne de frenleyen seviye tahminlerinin "hemen altında" olduğunu belirterek, yatırımcılara güçlü bir iyimserlik sağladı.

En iyi performansı gösteren TL

Birçok yatırımcı Powell'ın açıklamalarını Fed'in üç yıllık sıkılaştırma döngüsünün sona yaklaşmakta olduğunun sinyali olarak nitelendirdiler.

Gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi performansı gösteren TL'nin pozitif ayrışmasındaki bir diğer neden olarak da, Eylül'den bu yana TCMB'nin uyguladığı sıkı para politikası ve dış ilişkilerdeki iyileşmeye dikkat çekiliyor.

Koşullar TL açısından pozitif olacak

Uzmanlar, küresel konjonktürün destekleyici olduğu, dış ilişkilerde pürüz çıkmadığı ve para politikasında sıkı duruş sürdüğü sürece koşullar TL açısından pozitif olacağı görüşünde.

Piyasalarda izlenen bir diğer gelişme ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 liderler zirvesi için gittiği Arjantin'deki temasları ve ticaret savaşındaki gelişmeler.

Çin ve ABD liderleri Cumartesi günü görüşecek. 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 07:50
  1. EKONOMİ
  2. dolar
  3. Dolar/TL
  4. doların satış fiyatı
  5. dolar paritesi
  6. Dolar kuru
  7. Dolar Düştü
  8. Dolar Ne Kadar

YORUM YAZ

  • remzi gürlerremzi gürler1 sa önce
    dolarci zindiklar dolarci kafirler,dolarci ak pati düsmanlari,geziciler,dolarci vatan hainleri dolar düsüyordiye akpartimize saldirmaya basladilar bu gavat,bu yavsaklar pkk dan ve feto den daha teglikeli ama dolar 470 olacak yakinda
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