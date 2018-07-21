Dolandırıcıyı böyle oyuna getirdi

Asayiş büro amirliğinden aradığını söyleyen Mustafa kod adlı dolandırıcı iletişim kurduğu şahsın kimliğinin 28 farklı kişi tarafından kullanıldığını söyleyerek kişisel bilgilerini istiyor. Dolandırıcının aradığının farkına varan uyanık şahıs durumu polise bildirerek dolandırıcıyı işletiyor. Konuşmanın sonunda neye uğradığı şaşıran dolandırıcı hakaretler savuruyor.

MÜDAHALE EDİLMİYOR

Öte yandan bu gibi telefon dolandırıcıları, kendilerini bankacı, polis, asker, jandarma vb. meslek gruplarının mensubu olarak tanıtıyor ve insanların binlerce lirasını çalıyor. Tüm şikayetlere rağmen ilgili birimlerin bu şahıslarla müdahale etmemesi vatandaşları isyan ettiriyor.