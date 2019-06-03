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Dolandırıcılık suçundan yakalanan 2 şüpheli serbest kaldı

Sakarya’da dolandırıcılık suçundan yakalanarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 18:06
Dolandırıcılık suçundan yakalanan 2 şüpheli serbest kaldı

Sakarya’da dolandırıcılık suçundan yakalanarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı.


Hakkında tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan aranması bulunan ve çok sayıda aynı suçtan kaydı bulunan S.U., Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalanmıştı. Hakkında tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranması olan ve çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan G.Ö. ise Pamukova ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli mercilerde hakim karşısına çıkan G.Ö.’ye adli kontrol tedbiri uygulanırken, S.U. ise serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 18:06
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