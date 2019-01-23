Dolandırıcılık için haberleşme programı geliştirmişler

BARTIN (AA) - Bartın'da banka ATM'lerine kopyalama düzeneği koyarak memurların maaşlarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, kentteki ATM'lere kart kopyalama düzeneği kurarak memurların maaşlarını çeken şüphelilerin yakalanması için Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, kart kopyalama olaylarının sadece Bartın ile sınırlı kalmadığı, Karabük, Zonguldak, Bursa, Konya, Aksaray ve Kayseri'de de gerçekleştirildiğini tespit etti.

Şüphelilerin örgütlü şekilde ATM'lere yerleştirdikleri kart kopyalama aparatı ve küçük kameralar sayesinde yüzlerce kişinin kart bilgilerini kopyaladığını ortaya çıkaran ekipler, İstanbul, Mardin ve Şırnak'ta düzenledikleri operasyonlarla D.K, F.B, S.Ç, Ö.K. ve R.B'yi yakaladı.

Şüphelilerden R.B. başka bir suçtan tutuklanırken, diğer 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Haberleşme için uygulama programı geliştirmişler

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yakalanan şüphelilerin terör örgütüyle de bağlantısının olduğu ve evlerinde yapılan aramada vatandaşlara ait hesap bilgilerinin yüklü olduğu çok sayıda banka kartı bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti, bilişim sistemlerini engelleme bozma ve verileri ele geçirme, hırsızlık, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kayıtlarının olduğu da belirlenmiştir. Bununla birlikte şüphelilerin yakalanmamak için kendi geliştirdikleri uygulama programı üzerinden haberleşme sağladıkları ve kendi aralarında konuşurken bile kendi isimlerini söylemedikleri, lakaplarıyla birbirlerine hitap ettikleri anlaşılmıştır. Ayrıca örgüt suç ağına, genellikle dikkat çekilmemesi için sabıkası olmayan, paraya ihtiyacı olan kadınları düşürdükleri ve bu kadınlara çok düşük bir ücret vererek yanlarında kopyalama işine çıkartıp çalıştırdıkları saptanmıştır."



