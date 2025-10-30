Emekli, 350.000 dolar transfer etti: Squid Game yıldızı sandı! Dolandırıcıların yöntemi pes dedirtti!

Güney Kore'nin Miryan şehrinde yaşayan bir kadın, kendini "Squid Game" dizisinin yıldızı olarak tanıtan Lee Jong-je dolandırıcılarının kurbanı oldu. Yapay zekâ tarafından oluşturulan görüntüleri kullanarak, gerçek bir aktörün onunla iletişim kurduğunu söyleyerek para kazandılar. Bu, ChosunBiz EN tarafından bildirildi.

Dolandırıcılar kadınla sosyal ağlar aracılığıyla iletişime geçti. "Bu aktör Lee Jung-jae. Taraftarlarla sohbet etmek istedim," denildi raporda. Daha sonra "oyuncunun" kadına "sevgili" ve "değerli" olarak hitap etmeye başladığı ve kademeli olarak yakınlık yanılsamasını oluşturduğu KakaoTalk mesajlaşma sitesinde iletişime devam ettiler.

İnternet ve telefon üzerinden dolandırıcılık olayları başta olmak üzere bu yıl da dijital dolandırıcılık artmaya devam diyor.

2024 yılında ceza mahkemelerinde 169 bin 190 dolandırıcılık dosyası açıldı. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Adalet İstatistikleri 2024 Raporu’na göre, bu sayı dolandırıcılık dosyalarının 2023’e göre yüzde 41 arttığını gösteriyor. Verilere göre, 169 bin 190 dolandırıcılık dosyasıyla beraber, 113 bin 480 sanık kaydedildi. Dosya sayısının sanık sayısından fazla olması, bir sanığın birden fazla dolandırıcılık suçu işlediğini gösteriyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son dönemde sosyal medya platformu X başta olmak üzere çeşitli dijital mecralarda artış gösteren sahte reklam ve yalan haber formatındaki içeriklerle ilgili vatandaşları zaman zaman uyarıyor. Dolandırıcılar sosyal medya platformlarında paylaşılan linkleri hemen tıkla diyebiliyor. Siz bu kodu onayladığınız anda hesabınızı ele geçiriyorlar, ünlüleri veya köklü markaları taklit edebiliyorlar. Uzmanlar polis memurları ve yetkililer Dolandırıcılık olaylarının önlenmesi için vatandaşlarımızın bilinçli davranmaları büyük önem taşımaktadır. Hiçbir kamu görevlisi telefonla sizden para ya da altın talep etmez. Lütfen bu tür çağrılara itibar etmeyin ve en yakın polis birimine bilgi verin diyor. Uzmnalar, sosyal medya uygulamalarından "evden çalışarak para kazan", "anket doldur para kazan", "ülke dışındaki firmalar adına temsilcilik yapar mısınız?" gibi mesajların aslında gerçekçi gibi görünen ama doğrulanması zor vaatler içeren mesajlar olduğuna dikkat çekiyor. Dolandırıcıların kişisel bilgilere ulaştıktan sonra her türlü işlemi kişinin kredi kartı bilgileri üzerinden yapabildiğine dikkati çeken uzmanlar uyarıyor. Uzmanlar, para ve verilerini kaptıran kişilerin mutlaka suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Aksi takdirde bu kişiler daha sonra sizden farklı veriler, fotoğraflar da isteyebiliyorlar. Tehdit, şantaj gerçekleştiriyorlar." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DEN UYARILAR!

Geçen yıl Avustralya, 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getiren ilk ülke olmuştu. Danimarka ve Fransa benzer yasaları değerlendiriyor; İsveç ise çocuklarda ekran süresini sınırlamaya yönelik tavsiyeler yayınladı.

Çin’de sosyal medya içerik üreticilerine yönelik yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni kararla birlikte, diplomasız olan ‘influencer’lar finans, sağlık ve hukuk alanlarında paylaşım yapamayacak. Çin, sosyal medyada içerik paylaşımı konusunda dikkat çeken kararlar aldı.

Ülkenin dijital denetim kurumu olan Cyberspace Administration of China (CAC), içerik üreticilerine yönelik kapsamlı bir yasa değişikliğini yürürlüğe soktu.

DİPLOMA YA DA UZMANLIK BELGESİ GEREKECEK

Yeni kurallara göre, sosyal medya platformlarında sağlık, finans, hukuk ve eğitim gibi kritik konularda paylaşım yapmak isteyen kullanıcıların uzmanlık belgesi ya da diploma sunması gerekecek. Diploması olmayan influencer’lar ise bu alanlarda içerik paylaşımı yapamayacak. Çin yönetimi bu kararın sosyal medyada artan yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadele amacıyla alındığını belirtti. Avustralya hükümeti, gençleri dijital dünyanın olası tehlikelerinden korumak amacıyla sosyal medya kullanımına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. 10 Aralık'ta yürürlüğe girecek yasa kapsamında, 16 yaşından küçük bireylerin sosyal medya hesabı açmasına izin verilmeyecek. Öte yandan Uzmanlara göre, kullanıcıların saatlerce kötü haberler arasında gezinmesi — yani “felaket kaydırması” (doomscrolling) — ruh sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Dolandırıcıların sosyal medyada aile fotoğraflarını çalıp sahte hesaplarda “profil” yaparak kurdukları güven tuzağı, vatandaşları hedef alıyor. Uzmanlar uyarıyor.

Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar, pandemi döneminde popülerleşen “felaket kaydırması” kavramının, insanların sürekli olumsuz haber akışıyla karşılaşmasını ifade ettiğini belirtti. Sayar, bu davranışın hem bireysel hem de toplumsal psikoloji üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını vurguladı. “Pandemiyle birlikte insanlar borsa endeksi izler gibi vaka ve ölüm sayılarını takip etmeye başladı. Sürekli tehdit ve tehlike algısı, vücutta stres hormonu olan kortizolün aşırı salgılanmasına yol açtı. Bu da bağışıklık sistemini zayıflatarak otoimmün hastalıkların artmasına neden oldu.”

Sayar’a göre, tarih boyunca hayatta kalmak için tehdit algısına duyarlı olan insan beyni, günümüzde sosyal medya aracılığıyla sürekli stres üreten bir döngüye girdi. Sayar, “Bugün insanlar bir şey yapmadan duramıyor. Dijital çağın yarattığı bu performans baskısı, hem zihinsel hem bedensel yorgunluğu artırıyor.” diyerek uyardı.

