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Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes' dedirtti! Sakın bu tuzağa düşmeyin!

Dolandırıcılar yeni bir yöntem ile vatandaşların paralarını gasp etmeye devam ediyor. "Kuryeniz geldi" yalanıyla vatandaşların kendilerini aramasını sağlayan dolandırıcılar, yönlendirme yaparak vatandaşların faturalarına yüzlerce lira yansıtıyor. Operatörler ise buna aracı oluyor.

28 Aralık 2018 Cuma 01:33
Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes' dedirtti! Sakın bu tuzağa düşmeyin!

 yeniakit.com.tr 

Dolandırıcıların yeni tuzağı nedeniyle binlerce kişinin dolandırıldığı ortaya çıktı.

Her şey "Kuryenizi nereye teslim edeyim?" telefonuyla ile başlıyor

Bir telefon numarasıyla vatandaşlar aranıyor ve "Kuryeniz var. Şu an kapınızın önündeyim. Kuryeyi nereye teslim edeyim" sözlerinin ardından telefon kapanıyor.

Başka bir numaraya yönlendiriyorlar

Kuryesi olduğunu sanan vatandaş, sözkonusu numarayı aradığı zaman karşısına telesekreter çıkıyor ve "Kuryeleri bu numaradan arayamazsınız" mesajıyla telefon kapanıyor.

Bu numarayı aramayın ve açmayın!

7 saniyede 25 TL faturaya yansıyor

Telefonu arayan kişinin telefonuna başka bir telefon numarası atılıyor. 0888 veya 0850 numaralı telefonu araması istenen vatandaş, bu numarayı aramasıyla faturasına 7 saniyede 25 TL gibi bir rakam yansıyor. 

Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...

Devlet bu dolandırıcılar için neden harekete geçmiyor?

Bu dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaş isyan ederken devletin bu soygunculara karşı harekete geçmesini bekliyor. Vatandaşlar, operatörlerin ise bu dolandırıcılık yöntemlerine aracı olmasına ise bir çözüm getirilmesini talep ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 01:33
  1. dolandırıcılık yöntemleri
  2. dolandırıcılık
  3. kurye dolandırıcılığı
  4. Dolandırıcıların yeni tuzağı
  5. telefon dolandırıcılığı

YORUM YAZ

  • Doğrucu DavutDoğrucu Davut50 dk önce
    Operatörlere suça iştirakten, yardım ve yataklıktan ceza ver, mağduriyetleri tahsil et bakayım bir daha böyle bir dolandırıcılık olayı oluyor mu?Banka kanalı ile yapılan dolandırıcılıklarda da sorumluluğu bankalara yükle kıt diye bitiyor mu bitmiyor mu seyret...Millet halen sahipsiz, soyan soyana...RTE işaret etmeden bürokrasi, TBMM kılını kıpırdatmıyor...

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