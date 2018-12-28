Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes' dedirtti! Sakın bu tuzağa düşmeyin!

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Dolandırıcıların yeni tuzağı nedeniyle binlerce kişinin dolandırıldığı ortaya çıktı.

Her şey "Kuryenizi nereye teslim edeyim?" telefonuyla ile başlıyor

Bir telefon numarasıyla vatandaşlar aranıyor ve "Kuryeniz var. Şu an kapınızın önündeyim. Kuryeyi nereye teslim edeyim" sözlerinin ardından telefon kapanıyor.

Başka bir numaraya yönlendiriyorlar

Kuryesi olduğunu sanan vatandaş, sözkonusu numarayı aradığı zaman karşısına telesekreter çıkıyor ve "Kuryeleri bu numaradan arayamazsınız" mesajıyla telefon kapanıyor.

Bu numarayı aramayın ve açmayın!

7 saniyede 25 TL faturaya yansıyor

Telefonu arayan kişinin telefonuna başka bir telefon numarası atılıyor. 0888 veya 0850 numaralı telefonu araması istenen vatandaş, bu numarayı aramasıyla faturasına 7 saniyede 25 TL gibi bir rakam yansıyor.

Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...

Devlet bu dolandırıcılar için neden harekete geçmiyor?

Bu dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaş isyan ederken devletin bu soygunculara karşı harekete geçmesini bekliyor. Vatandaşlar, operatörlerin ise bu dolandırıcılık yöntemlerine aracı olmasına ise bir çözüm getirilmesini talep ediyor.