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Dolandırıcıların yeni yöntemi 'Pes artık' dedirtti

Mersin’de ellerindeki pos cihazı ayarlarını bir teknoloji marketin pos cihazına entegre ettikten sonra yaptıkları alışveriş bedellerini geri alan dolandırıcılar yakalandı. Yöntemleriyle herkesi şaşkına çeviren çete üyeleri, 500 bin lira değerinde teknolojik aleti 2. el fiyatına satarak, paraya dönüştürmeye çalıştıkları sırada enselendi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 13:31
Dolandırıcıların yeni yöntemi 'Pes artık' dedirtti

Edinilen bilgilere göre, Mersin’de bir şahsın üzerine olan pos cihazı, bir teknoloji marketinin pos cihazına entegre edilerek, yapılan 500 bin lira değerinde teknoloji alışverişinin bedeli geri iade edildi.

Bunun üzerine, mağaza yetkilileri anlaşmaları oldukları banka ile görüşme sağladı. Banka avukatının şikayeti üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 hafta çalışmalarını sürdüren ekipler, ATM ve mağaza içerisindeki görüntüleri tek tek titizlikle inceledi. Ekipler, yapılan araştırmalar neticesinde, bir şahsın üzerindeki pos cihazı ayarlarının bir teknoloji mağazasındaki pos cihazı ayarlarıyla entegre edilerek, yapılan alışverişlerin paralarının iade edildiğini tespit etti.

"POS CİHAZINI ENTEGRE EDEREK HARCANAN PARAYI GERİ ALMIŞLAR"

Mersin’in Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi’nde E.M.’ye ait bir iş yerine, 2016 yılında pos cihazı tahsis edildi. Bir teknoloji market şubelerinde yapılan harcamalardan kaynaklı bedellerin, E.M. isimli şahsa tahsis edilen pos cihazına, el yordamı ile girilerek harcama gerçekleştirilen şubelerdeki pos cihazına dönüştürülerek, yapılan harcama bedellerinin şüpheli şahıslara ait kartlara geri iadesinin sağlandığı öğrenildi. Alınan teknolojik aletlerin ise kısa yoldan 2. el fiyatına satıldığı tespit edildi. Bunun üzerine, E.M. isimli şahıs ile kartları kullanıldığı tespit edilen Ö.E., H.S., H.C., Y.U.D., N.K., T.K., M.B., H.Y., O.Ç., ve G.İ. isimli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda, Mersin, Adana ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon yapan ekipler E.M., G.İ., İ.D., M.E.Ö., H.S., H.C., Y.U.D., N.K., T.K., M.B., H.Y., ve O.Ç. isimli şahısları yakaladı. Ekipler, yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda şahısları organize eden 'Çete Lideri' olarak bilinen Y.S. isimli şahsı yakalamak için de çalışma başlattı. Şahsın kullandığı aracı tespit eden ekipler, PTS kayıtlarına bakılmasının ardından şahsın Adana’da olduğunu tespit etti. Adana ili Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanan şahıs Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Yapılan operasyonlarda, 2 dizüstü bilgisayar, 1 bilgisayar kasası, 44 farklı bankalara ait bankamatik kartı ile kredi kartı ve 11 cep telefonu ele geçirildi. Öte yandan, piyasa değeri 6 bin lira olan ve aynı yöntemle mağazadan alınan bir cep telefonu satılmaya çalışılırken ele geçirildi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 13:31
  1. Şanlıurfa
  2. Adana
  3. Mersin Emniyet Müdürlüğü
  4. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği

YORUM YAZ

  • SelamiSelami46 dk önce
    (Editorden: Teşekkürler)
  • tuzcutuzcu1 sa önce
    Zekaları müthiş oluyor bu insanların ama iyi ki aşırı zeki değiller ne yardık sonra....Yakalanıyorlar çünkü çok zeki değiller....
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