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Dolandırıcıların yeni hedefi baklava ustaları

Gaziantep’te yaklaşık 35 baklava ustası, sosyal medya üzerinden verilen ilanlar ya da yurt dışına kayıtlı telefonlardan yapılan görüşmelerle dolandırıldı.

24 Şubat 2019 Pazar 12:19
Dolandırıcıların yeni hedefi baklava ustaları

Gaziantep’te yaklaşık 35 baklava ustası, sosyal medya üzerinden verilen ilanlar ya da yurt dışına kayıtlı telefonlardan yapılan görüşmelerle dolandırıldı. İş vaadiyle baklava ustalarını hedef olan dolandırıcıların uyguladığı yöntem ise pes dedirtti.


Kentteki baklava ustalarını hedef alan dolandırıcılık olayı şaşırttı. Bazen sosyal medya üzerinden, bazen de yurt dışı numaraları ile aradıkları baklava ustalarına kendilerini patron olarak tanıtıp iş teklifinde bulunan dolandırıcılar, yurt dışındaki imalathanelerde çalıştırılmak üzere usta aradıklarını söyledi. Yapılan görüşmeler esnasında 120 dolar ile bin euro arasında değişen vize ve danışmanlık masrafı adı altında para isteyen dolandırıcılar, bu yöntemle kentteki yaklaşık 35 baklava ustasının parasını alarak kayıplara karıştı. İstedikleri para hesaplarına yatana kadar ustalar ile sürekli irtibat kurarak şüpheleri ortadan kaldıran dolandırıcılar, paranın hesaba yatmasının ardından sırra kadem bastı.


Yıllardır Gaziantep’te baklava ustalığı yaptığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Mehmet Cihan Çetinkaya, "Ben Gaziantepliyim ve 19 yıldır bu sektördeyim. Yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Yurt dışından bizi arayarak Amerika, Romanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelere baklava ustası arıyoruz dediler. Sosyal medya üzerinden de pek çok ilan verdiler. Bizleri de her şeyi karşılayacaklarını söyleyerek sadece vize masrafı talep ederek dolandırdılar. Gaziantep’te piyasada bu şekilde dolandırılmış 35-40 civarı kişi var" dedi.



"Şartlar cazip geldi, kabul ettik"


Şahısların kendilerini cazip imkanlar sunarak kandırdıklarını açıklayan Çetinkaya, "Biz ilk defa böyle böyle bir şeyle karşılaşıyoruz, şaşkınız. Yani bize Amerika, Romanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde imalathane açtıklarını ve kendilerine usta lazım olduğunu söylediler. Biz de sundukları şartlar cazip geldiği için mutlu olduk, gidip çalışmak istedik. Önce her masrafı karşılayacaklarını söyleyip sonrasında bizden danışmanlık ve vize ücreti istediler. Yani benden 120 dolar istediler, bazı arkadaşlardan 200 Euro almışlar, bazılarından bin Euro gibi bir para istemişler. Bu şekilde piyasada baklava, simit ve poğaça ustası 35-36 kişiyi dolandırılmış" şeklinde konuştu.


Aynı şahısların sosyal medya üzerinden hala insanları dolandırmaya devam ettiklerini söyleyen baklava ustası Çetinkaya, "Bu şahıslar hala sosyal medya üzerinden usta aranıyor diyerek ilanlar ve paylaşımlar yapmaya devam ediyorlar. Yani biz bunların dikkate alınmamasını istiyoruz. Yetkili kişilerden de bu konuda yardım istiyoruz" diye konuştu.


Yetkililere de çağrıda bulunan mağdurlar, dolandırıcıların yakalanmasını istedi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:19
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