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Dolandırıcılardan kurtaran kaza

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, bir kişiyi telefondan 20 bin lira dolandırmaya çalışan şahısların işine trafik kazası engel oldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:01
Dolandırıcılardan kurtaran kaza

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, bir kişiyi telefondan 20 bin lira dolandırmaya çalışan şahısların işine trafik kazası engel oldu. Yaptığı trafik kazasıyla dolandırıcıların tuzağından kurtulan şahıs, "Hakkımda her şeyi bildikleri için inandım, onların talimatıyla durmamak için kırmızı ışıkta geçince kaza yaptım" dedi.


Edinilen bilgiye göre, 07 YKV 26 plakalı otomobiliyle ilçe merkezine seyir halinde olan Sinan I, Manavgat Evrenseki kavşağından Evrenseki Mahallesi’ne geçen Sinan T.’nin kullandığı 07 LKG 90 plakalı otomobille çarpıştı. 07 YKV 26 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği iddia edilen kazada her iki araç da refüje çıkarak durabildi. Kazada Sinan T, Osman I. ve Tülay M, yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.


Kazada yaralanan Osman I.’nın telefon dolandırıcılarının talimatıyla para bulmak için oğluyla birlikte Manavgat’a geldiği, telefonda verilen talimat doğrultusunda oğlunun durmayarak kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle kazanın meydana geldiğini öğrenildi.


Manavgat Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından konuşan Osman I, kendisinin düştüğü tezgaha kimsenin düşmemesi belirtti.


Osman I, "Gündoğdu’da tarlada çalışırken telefonum çaldı. Telefondaki şahıs kendisinin müdür olduğunu, hemen eve gitmemi evde ziynet eşyası ne varsa toplamamı istedi. Evde ziynet eşyası olmadığını 3 tane av tüfeğinden başka bir şey olmadığını söyledim. Telefonu alan bir başka kişi kendisinin savcı olduğunu, kimliğimi kullanan 4 teröristin yakalandığını, 4 tanesinin de arandığını, acilen 20 bin lira bularak vereceği adrese getirmemi istedi. Telefonu kapatmadan talimatlarını yerine getirmemi istediler. Ben de üzerimi değiştirip tam köyden yola çıktığım sırada arkamdan oğlum geldi ve onun arabasıyla yola devam ettik. Hakkımda her şeyi bilmeleri benim onlara inanmama neden oldu. Evrenseki’ye geldiğimizde onların talimatıyla durmamak için kırmızı ışıkta geçince kaza yaptık. Vatandaşlarımızı bu tür dolandırıcıların tezgahına gelmemeye çağırıyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:01
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