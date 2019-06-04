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Dolandırıcılara ‘Kobra’ operasyonu: 10 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde karşılıksız çeklerle 63 vatandaşı dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Örgüt lideri olduğu iddia edilen ‘Kobra’ lakaplı Yalçın L. ile birlikte 10 kişi gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Yalçın L. ile Savaş B. ve Aykut B. tutuklandı

04 Haziran 2019 Salı 09:51
Dolandırıcılara ‘Kobra’ operasyonu: 10 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 63 vatandaş tarafından gelen dolandırıcılık ihbarları üzerine çalışma başlattı. Derinleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler, 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 10 kişilik çetenin izine ulaştı. Çeteye yönelik, Ankara başta olmak üzere, Çorum ve Siirt’te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt lideri ‘Kobra’ lakaplı Yalçın K. ve beraberindeki 10 çete üyesi adreslerinde kıskıvrak yakalandı.

Her firmadan 3 milyon tl vurgun

Ekiplerin çalışmaları kapsamında, çete üyelerinin, dolandırdıkları firmaları okuma-yazma bilmeyen kişileri kullanarak vurgun yaptıkları tespit edildi. Çete tarafından açılan firmaların, başka firmalarla ticaret yapıyormuş gibi gösterip bankalardan çek koçanı aldıkları belirlendi. Okuma-yazma bilmeyen ve madde bağımlılarına firmaları devredip çekleri bu şahıslara imzalatan çetenin, bu çekleri 12 bin ile 15 bin TL civarında sattıkları belirlendi. Çeklerin vade günü yaklaştığında firmayı kapatıp kaçan çetenin, kurdukları her bir firmadan yaklaşık 3 milyon TL civarında kazanç elde ettiği saptandı.

Yalçın l. tutuklandı

Kobra cinsi yılan besleyen ve ‘Kobra’ lakaplı çete lideri Yalçın K, ile Savaş B. ve Aykut B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 09:51
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