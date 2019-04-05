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Seçim 2019 Sayfası

Dolandırıcılara 20 bin TL ve 4 bileziğini eliyle teslim etti

Kastamonu’da bir kişi, telefon dolandırıcılarına 20 bin TL ve 4 altın bileziğini kaptırdı.

05 Nisan 2019 Cuma 18:44
Dolandırıcılara 20 bin TL ve 4 bileziğini eliyle teslim etti

Kastamonu’da bir kişi, telefon dolandırıcılarına 20 bin TL ve 4 altın bileziğini kaptırdı.


Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde Ece Mahallesi’nde ikamet eden A.T, kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan dolandırıcıların talebi üzerine, 20 bin TL’sini ve 4 altın bileziği bir torbaya koydu. Ardından A.T., para ve bileziklerini evin önüne gelen dolandırıcıya teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.T, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 18:44
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