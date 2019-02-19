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Dolandırıcılar teknolojinin ’bir tık’ önünde

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılar yeni yöntemler bularak insanların canını yakmaya devam ediyor.

19 Şubat 2019 Salı 13:23
Dolandırıcılar teknolojinin ’bir tık’ önünde

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılar yeni yöntemler bularak insanların canını yakmaya devam ediyor.


Avukat Saygun Çelebi, gelişmeleri takip eden dolandırıcıların teknolojinin bir tık ötesinde olduğunu belirterek, yeni dolandırıcılık yöntemleri hakkında vatandaşları uyardı. Çelebi, "Teknoloji sadece iyilik için değil kötülük için de kullanılıyor. Teknolojinin vicdanı ve ahlakı yoktur. Hal böyle olunca teknoloji dolandırıcılık gayesiyle hareket edenlere hizmet ediyor. Bu işi meslek haline getirenler yeni yeni yöntemler buluyorlar. Açıklar kapandıkça, açıklara engel olacak ya da bir adım öne geçecek fiillerde bulunuyorlar. Özellikle hakim, savcı ya da polis rolünde aramalardan sonra karşılaştığımız dolandırıcılık vakaları ise bankalarda kayıtlı telefon numaralarının değiştirilmesi şeklinde. Vatandaşa ait telefon numarasındaki mesajlar, ilgili operatör aranarak başka bir telefona yönlendiriliyor. Bu yapıldıktan sonra bankanın internet şubesinden gelen mesajlar o yönlendirmenin yapıldığı ve dolandırıcılara ait telefon numaralarına gittiği için internet şubesine rahatlıkla girebiliyorlar. Benim müvekkilim bunu ancak mesajların yönlendirildiği uyarısı kendisine geldikten sonra anlayabildi. Biz bankalara hemen müdahale ederek hesaplara bloke koyulmasını istedik. Müvekkilimiz herhangi bir zarara uğramadı. Ama bunun gibi birçok kişiyi de mağdur edildiğini biliyoruz" dedi.


Başka bir dolandırılma şeklinden de bahseden Çelebi, "Bir program kullanarak vatandaşın yakınına ait bir telefon numarasını ele geçiriyorlar. Sonra vatandaşı arayarak, evladınız bizim yanımızda. Hesaplarınız terör örgütü tarafından kullanılıyor gibi aynı hikaye orada da anlatılıyor. Hesaplarınızı buraya aktarın, biz operasyon yapacağız. Yakınınız da elimizde, birazdan onun telefon numarasından arayacağız deniliyor ve onun numarasından aranıyor. Bu işlem bankadan para aktarılıncaya kadar devam ediyor" diye konuştu.



"Bankalara ve operatörlere yaptırım uygulanmalı"


Bankalara ve operatörlere çağrıda bulunan Çelebi, "Bankaların, sesli uyarı sisteminin dışında bizzat bankaya gelmeden hiçbir şekilde telefon numarasıyla işlem yapmaması, telefon operatörlerinin ise hatlarımızla ilgili herhangi bir şekilde sim kart iptali ya da yönlendirilmesi olduğu zaman kimliğimizi veya bizzat şahsımızı görmeden işlem yapmayın şeklinde talimat vermeleri gerekiyor. Bu sayede hem bankalar hem de cep telefonu operatörleri telefonla mesaj yönlendirmenin yolunu kapatacaklardır. Aksi takdirde bu dolandırıcıların hızına yetişmek maalesef zor. Her zaman teknolojinin bir tık önündeler. İnternet çağında olduğumuz için gençlerin bir çoğu bu dolandırıcılık olaylarını haberlerden duyuyor. Bu tip dolandırıcılara aldananlar genelde orta yaş veya orta yaş üstü grubu. Savcılarımız da bu tür soruşturmalarda yetki karmaşası içerisinde. Acaba bu suç bilişim mi, yoksa dolandırıcılık suçu mudur diye düşünüyorlar. Dosyalar savcılıklar arasında gidip geldikçe ister istemez bu insanların ekmeğine yağ sürülüyor. Burada devletimize düşen görev, bu tür dolandırıcılıkta verilen cezaların caydırıcı olması. Banka ve operatörlere de bir yaptırım uygulanması lazım" dedi.


Kargonuz geldi yalanının dakikası 200 lira


"Kargonuz geldi. Şu numarayı arayın. Geri dönüş yapmazsanız kargonuz geri gönderilecektir" gibi mesajlara itibar edilmemesini isteyen Çelebi, o numaralar arandığında dakikası 100 ila 200 lirayı bulan ücretlerin faturalara yansıtıldığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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