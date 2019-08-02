0553 313 94 23

Dolandırıcılar Rahmi Koç'u hedef aldı

Dolandırıcıların son hedefi Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ve sunucu Ceren Bektaş oldu. Dolandırıcılar Koç ile Bektaş'ı kullanarak ürünlerinin reklamını yaptı.

02 Ağustos 2019 Cuma 09:02
Dolandırıcılar Rahmi Koç'u hedef aldı

Dolandırıcıların son hedefi Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ve Habertürk'ün sunucusu Ceren Bektaş oldu. Bir internet sitesinde Rahmi Koç'un Habertürk kanalına çıkarak CryptoRobo isimli sanal para hakkında röportaj verdiği iddia edildi.

Yalan haberlerle çıkar elde etmeye çalışıyorlar

Koç'un Habertürk'ün başarılı sunucusu Ceren Bektaş'a konuştuğu ve söz konusu kripto parayı övdüğü yalanının bulunduğu haberde Koç'un, söz konusu kripto para sistemine para yatırdığını ve sistemin herkesi kısa sürede milyoner yaptığını ifade ettiği belirtiliyor. Yalan haberle vatandaşların ilgisini bahse konu kripto paraya çekmeye çalışan dolandırıcılar bu şekilde çıkar elde etmeye çalışıyor

Ceren Bektaş'tan açıklama

Bahse konu dolandırıcılık girişimine tepki gösteren Ceren Bektaş sosyal medya hesabından dolandırıcılar ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Bektaş açıklamasında ''Bugün bir internet sitesinde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç ile geçen hafta ana haber bülteninde bir röportaj yaptığım söylenerek, Sayın Koç'un ağzından bazı ifadelee yer verilmiştir. Böyle bir röportaj asla yapılmamıştır. Benim ve kurumumum adının kullanılarak yapılan bu uydurma haber için gerekli tüm hukuki süreçler başlatılmıştır'' ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:02
  1. Koç Holding
  2. Rahmi Koç
  3. Ceren Bektaş
  4. Rahmi Koç'

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, 4 Ağustos'ta Bursa Şehir Hastanesini açacak
    1. Erdoğan, 4 Ağustos'ta Bursa Şehir..
    2. Beyin Cerrahı Op. Dr. Demir Anka’da
    3. İSKİ yönetimi istifa etti
    4. Mardin'de operasyon! Gözaltılar var
    5. Kurtar Çakın’ın objektifinden 45’ınci..
    6. Malatya’da ERTV HD yayına geçti
    7. Adana’da drone destekli kenevir..
    8. Bangkok’da art arda patlama
    9. (Özel) Nadir Güllü’den “Bayramda..
    10. Çorum’un saklı cenneti “Gölbel” göleti
    11. Vurgundan önce para çalmış
    12. Edirne'de 67 düzensiz göçmen yakalandı
    13. Kuzey Kore durmuyor
    14. Van’da bodrum yangını
    15. İşadamı Medet Anlı: "Toprak sahibi ile..
    16. Tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin doğaya..
    17. Bursa Şehir Hastanesinin resmi açılışı..
    18. Dolar kuru fiyatları son dakika bugün..
    19. SETA raporuyla ilgili Savcılık son..
    20. Elektrik direğinde mahsur kalan kedi..
    21. Küresel piyasalar Trump'ın..
    22. Yaralı Sansar ile Doğan tedavi altına..
    23. Özalp’ta ot yangını
    24. Serbest piyasada döviz fiyatları
    25. Mardin'de FETÖPDY operasyonu: 2..
    26. Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim..
    27. Galatasaray yarın Panathinaikos ile..
    28. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4..
    29. Adana’da nargile tütünü ve etil alkol..
    30. Jandarma Uzman Çavuş Karahan, son..
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!