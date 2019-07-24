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Dolandırıcılar çok sert kayaya çarptı

Dolandırıcılar, bu kez sert kayaya çarptı. Aradıkları 66 yaşındaki Fikri Özsoy'un emekli emniyet müdürü olduğundan habersizce kimlik bilgilerinin bir terör örgütü tarafından kullanıldığını, ardından da adının kuyumcu soygununa karıştığını söyledi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:17
Dolandırıcılar çok sert kayaya çarptı

İzmir'de, geçtiğimiz gün telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp, aradıkları 70 yaşındaki Özel Dikici'ye 'Hakkınızda FETÖ soruşturması var' diyerek 5 milyon liralık tripleks villasını 1 milyon 600 bin liraya sattıran telefon dolandırıcıları, bu kez sert kayaya çarptı. Aradıkları 66 yaşındaki Fikri Özsoy'un emekli emniyet müdürü olduğundan habersiz dolandırıcılar, önce Özsoy'a kimlik bilgilerinin bir terör örgütü tarafından kullanıldığını, ardından da adının kuyumcu soygununa karıştığını söyledi.

Polis olarak tanıttı

Telefon dolandırıcıları ile 3 saat boyunca konuşan Özsoy, parmak izi incelemesi için evindeki altınları almaya gelen ve kendisini polis olarak tanıtan kişiyi silahı ile etkisiz hale getirdikten sonra gerçek polislere teslim etti. Narlıdere'de oturan ve çeşitli illerde terör ve asayiş alanında 40 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan iki çocuk babası Özsoy, arayan kişilerin dolandırıcı olduğunu hemen anladı ve bu kişilerin cezasız kalmaması için söylenenlere inanmış gibi yaptı.

49 bin lira

Dolandırıcıların emekli emniyet müdürü olduğundan habersizce kendisine talimat verdiğini anlatan Özsoy, "Arayan kişi terör örgütüne yönelik bir operasyon olduğunu, örgüt üyelerinden birinin benim kimliğimle Diyarbakır'daki bir bankadan 49 bin lira çekmek isterken yakalandığını söyledi. Sonra adımın bir kuyumcu soygununa karıştığını belirtip, evimde ve bankada param olup olmadığını sordu. Bende anlamasınlar diye 300 bin lira param, şu kadar kilo altınım var dedim. Sonra bu kişi altınları bir poşete koymamı ve kapıya gelecek Hakan isimli polise vermemi söyledi" dedi.

Etkisiz hale getirdi

Dolandırıcıların aradıkları kişiye düşünme fırsatı vermemek için sürekli 'Komiserim görüşecek' diyerek telefonu başkalarına verdiğine dikkat çeken Özsoy, "3 saat telefonla görüştüm. Tansiyonum düştü diyerek bir ara diğer telefonumdan 155 Polis İmdat Hattı'ndan polisleri aradım. Bu arada kapımın zili çaldı. Kendisini 'Polis Hakan' diyerek tanıtan 20 yaşlarındaki genci beylik tabancamı çekip, orada etkisiz hale getirdim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:17
  1. İzmir
  2. Diyarbakır
  3. FETÖ

YORUM YAZ

  • Bunlari yakalayip..Bunlari yakalayip..6 dk önce
    Bu arsiz kopekleri yakalayip sehir medaninda ayaklarindan sallandirmak gerek
  • hsyn2802hsyn280210 dk önce
    İnşallah Fikri beyin yaptığı çabalar boşa gitmez. Çünkü maalesef adalet yok ve adli kontrol v.b. gibi şeylerle serbest bırkıyler. İnsanlara zulm edenleri ve sıkıntı verenleri gerekli cezayı verecen ki Fikri BEY'in yaptığı çabalar boşa gitmesin değer kazansın.

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