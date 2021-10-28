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Kadın - Aile Dolamber böreği nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Dolamber böreği nasıl yapılır?

Kütahya yöresine ait nefis bir börektir. Şimdiden afiyet olsun.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 21:40:00 -
Dolamber böreği nasıl yapılır?

Dolamber Böreği Malzemeleri:

  • 4 orta boy patates,
  • 2 baş kuru soğan,
  • 1 tutam karabiber,
  • maydanoz,
  • 1 tutam kırmızı biber,
  • tuz,
  • 4 su bardağı un
  • ½ paket margarin,
  • yeterli miktarda su

Yapılışı:

Un ve tuz beraber normal yumuşaklıkta yoğrulur. Yarım saat dinlendirilir. Ufak bezeler halinde ayrılarak oklavayla ince açılır. Margarinle sıvı yağ karıştırılıp açılan hamur yağlanır ve patatesli harç serpilir. Yuvarlayıp dolandırılarak tepsiye döşenir. 220 derece fırında pişirilir. Çıtır çıtır servise hazırlanır. Patatesler kaynamış olarak hazırlanır. İçine kıyılmış maydanoz ve karabiber eklenerek hazırlanır. Sıcak olarak servis yapılır.

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