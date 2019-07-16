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Döl verimliliğinin artırılması toplantısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce, “Döl Verimliliğinin Artırılması, Etçi Irklar ve Melezlerinin Yaygınlaştırılması ve Sürü Büyütme ve Yenileme Desteklemesi Projesi" toplantısı gerçekleştirildi.

16 Temmuz 2019 Salı 10:27
Döl verimliliğinin artırılması toplantısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce, “Döl Verimliliğinin Artırılması, Etçi Irklar ve Melezlerinin Yaygınlaştırılması ve Sürü Büyütme ve Yenileme Desteklemesi Projesi" toplantısı gerçekleştirildi.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Hayvancılık Genel Müdürlüğü personelleri Veteriner Hekim Şeyda Aysun Kayabaşı ve Ziraat Mühendisi Alı Rıza Akıncı sunum yaptı. Toplantıda, ülke genelinde sağmal hayvanlardan yeterli döl verimi sağlayarak ve buzağı kayıplarının önüne geçilerek hayvan sayısının arttırılmasının hedeflendiği, ülkenin damızlık ve kasaplık ihtiyacının karşılanması, ithalatın azaltılması, kırmızı et ihtiyacının karşılanması, döl verimliliğinin arttırılması, küçükbaş hayvan sayısının arttırılması, sürülerin gençleştirilmesinin sağlanması, kırsal alanda istihdamın arttırılması, çayır, mera ve yaylakların daha etkin kullanılmasının sağlanması amacıyla projelerinin uygulandığını belirtildi.


Sunumların ardından toplantı soru cevap bölümü ile sona erdi.


Toplantıya ayrıca, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Habip Muruz ve yönetim kurulu üyeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri, Samsun’da faaliyet gösteren serbest veteriner hekimler, üretici birlik başkanları, personelleri ve üyeleri ile il ve ilçe müdürlük personelleri katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:27
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