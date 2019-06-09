0553 313 94 23

Dokuzuncu kattan düşen kadın öldü

09 Haziran 2019 Pazar 06:59
Dokuzuncu kattan düşen kadın öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta, dokuzuncu kattaki evinin penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gökçebostan Mahallesi 17. Sokak'ta bir apartmanın dokuzuncu katında kızıyla yaşayan Zeynep Eraslan (79), henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden önce park halindeki bir aracın üstüne, ardından apartmanın bahçesine düştü.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı duyarak eve gelen Eraslan'ın yakınları fenalık geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cesedi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zeynep Eraslan'ın alzaymır hastası olduğu öğrenildi.

Eraslan'ın üzerine düştüğü araçta da hasar meydana geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 06:59
  1. Sivas
  2. yüksekten düşme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şenol Güneş: Büyütülecek bir galibiyet değil!
    1. Şenol Güneş: Büyütülecek bir galibiyet..
    2. Türkiye'den F-35 hamlesi! Rus ve Çin..
    3. Et yerine soya yiyor olabiliriz.. Bu..
    4. Kenan Doğulu İzmir'de konser verdi
    5. Polisten uykusu gelene yatak, acıkana..
    6. Muhalefet partileri savunmasız Türkiye..
    7. Dokuzuncu kattan düşen kadın öldü
    8. Maç anında Emre Mor'dan tepki çeken..
    9. Başkentte trafik kazası: 1'i ağır 3..
    10. Bayram tatili dönüşü Kütahya-Uşak..
    11. Kazakistan'da halk sandık başında
    12. Alkol alıp denize giren genci polisler..
    13. Fas ve Fransa’dan “Yüzyılın anlaşması”..
    14. Adalet Bakanı Gül'den ABD'de..
    15. Tatilciler dönüş yolunda
    16. GÜNCELLEME 2- Kırklareli'nde zehirlenme
    17. Burundi'de Fransız medyası karşıtı..
    18. Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü, 2..
    19. Bakan Soylu havadan trafik denetimi..
    20. Amca ile yeğenleri arasında silahlı..
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    ‘Türkiye’de tarım bitti’ diyenler çiftçileri isyan ettirdi! İşte o açıklamalar...
    ‘Türkiye’de tarım bitti’ diyenler çiftçileri isyan ettirdi! İşte o açıklamalar...