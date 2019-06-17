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Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel devlet töreniyle anıldı

Türkiye’nin 9.

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:12
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel devlet töreniyle anıldı

Türkiye’nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 4. yılında Isparta İslamköy Çalcatepe’deki Anıt Mezarı başında anıldı.


Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy Çalça Tepe’de düzenlenen törene, merhum Demirel’in yakınları, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Demirel’in doktoru İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eski bakanlar Hamdi Üçpınarlar, Ali Şevki Erek, kent protokolü ile vatandaşlar katıldı.


Çalcatepe’de yapımı kısa süre önce tamamlanan anıt mezarda, merhum Demirel’in güllerle bezenmiş kabrine, tören esnasında ayrıca gül suyu sıkıldı. Törende Demirel’in özgeçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini koydu. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okunan törende ayrıca, Demirel için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.


Eski bakanlardan Hamdi Üçpınarlar, merhum Demirel’in son nefesine kadar ülke meselelerini takip ettiğini belirterek, “Demirel’in hizmet anlayışı, aşkı ve Cumhuriyet’e bağlılığı hiçbir zaman sönmedi. İşte, vatan ve millet sevgisi. Demirel’i ne kitaplara ne de ansiklopedilere sığdırmak mümkün değil. Hepimiz onun vatandaş üzerindeki güzel sözlerini hatırlarız. Yürüdüğümüz yolda, yaktığımız ışıkta, çalıştığımız fabrikada, hastanede, Türkiye’nin her şeyinde imzası olan Süleyman Demirel vardır. Demirel Ailesinin Türkiye’ye çok büyük katkısı olmuştur" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:12
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