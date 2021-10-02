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Korona Virüs "Dokuz ülkede ispatlandı" diyen Fransız profesörden çarpıcı sözler: Aşılılar karantinaya alınmalı
Korona Virüs

"Dokuz ülkede ispatlandı" diyen Fransız profesörden çarpıcı sözler: Aşılılar karantinaya alınmalı

Bir televizyon programına katılan Fransız Profesör Christian Perronne, çarpıcı ifadelerde bulunarak, "Aşılananlar, yeni varyatlarla ilgili risk altındadır ve bunu yayarlar. Dokuz farklı ülkede ispatlanmıştır. Aşılanan insanların karantinaya alınması ve toplumdan ayrılması gerekir. Aşılanmayanlar değil, aşı yaptırmış insanlar toplum için tehlikelidir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 22:25:00 - 2021-10-02 22:26:15

 yeniakit.com.tr 

Fransız Profesör Christian Perronne, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı ifadeler kullandı. Fransız bilim adamı, hastanede yatan insanların çoğunun aşılı olduğunu iddia ederek aşılıların toplumdan izole edilmesi gerektiğini söyledi. 

"Aşı olmayanlar şimdiki ve gelecek varyantlardan korkmalı mı?" sorusuna cevap veren Perronne, "Tam aksine aşılananlar, yeni varyatlarla ilgili risk altındadır ve bunu yayarlar. Dokuz farklı ülkede ispatlanmıştır. Aşılanan insanların karantinaya alınması ve toplumdan ayrılması gerekir. Aşılanmayanlar değil, aşı yaptırmış insanlar toplum için tehlikelidir. Şimdi İsrail'de ispatlanmıştır. İsrail'deki birçok doktorla temastayım. Büyük bir problem yaşıyorlar. Şu anda hastanelerdeki şiddetli vakalar, aşılanmış insanlardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

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