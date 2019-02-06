İYİ Parti'deki dökülmeyle AK Parti Meclis çoğunluğunu elde edebilir

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü köşesinde, İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın AK Parti'ye geçişini değerlendirdi. Acet, "Akkal’ın söylediği gibi HDP ittifakından rahatsızlık duyan başka vekiller de böyle bir yola girerse, bu sayı 7’yi 8’i bulursa, bu, Ak Parti’nin tek başına Meclis çoğunluğunu elde edebilmesi anlamına da gelecek" ifadesini kullandı.

Mehmet Acet, Yeni Şafak'ta "Münbiç için birkaç hafta, Fırat'ın doğusu için birkaç ay" başlığıyla yayımlanan yazısında İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın AK Parti'ye geçişini değerlendirdi.

"AK Parti'nin tek başına Meclis çoğunluğunu elde edebilmesi anlamına da gelecek"

"Belirgin bir ideolojiyi, ortak değer ve ilkelerini oluşturamamış bir siyasi partide tutunmak her daim kolay bir iş değildir" diyen Acet, şöyle devam etti:

"Tamer Akkal'ın Ak Parti'ye geçmesiyle değerli hale gelen bir başka soru daha karşımıza çıkıyor: Acaba bu türden milletvekili geçişleri önümüzdeki dönemde de devam eder mi? Akkal'ın söylediği gibi HDP ittifakından rahatsızlık duyan başka vekiller de böyle bir yola girerse, bu sayı 7'yi 8'i bulursa, bu, Ak Parti'nin tek başına Meclis çoğunluğunu elde edebilmesi anlamına da gelecek. O yüzden bu soru değerli hale geliyor."