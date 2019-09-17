Döktükleri kanda boğuluyorlar! Siyonist İsrail ordusunda peş peşe intihar

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

Siyonist terör devleti İsrail, ordusundaki artan intihar vakalarıyla eleştirilerin odağı haline geldi. Ailesi olmayan bekar askerlerin yoğun şekilde intihar ettiği belirtilirken, İsrail Savunma Bakanlığı’nın konuya duyarsız kaldığı yönünde İsrail medyasında eleştiriler yapılıyor.

Yalnız askerler intihar ediyor

İsrailli gazeteci Ellie Stern, İsrail kanalı İ24’te yazdığı makalesinde, İsrail ordusundaki ailesi olmayan yalnız askerler arasında yoğun şekilde intihar vakalarının yaşandığına dikkat çekerek, İsrail Savunma Bakanlığının konuya çözüm bulunması noktasında bir şeyler yapması gerektiğini söyledi. Stern, kendisine konuşan bazı askerlerin anlattıklarını da aktardığı makalesinde şu tespitlerde bulundu:

“Geçen hafta Amerika’dan gelerek orduya katılmış yalnız asker Michaela Levit, İsrail'in güneyindeki bir üste intihar etti. İsrail'in yalnız askerleri, bir başka meslektaşlarının da geçen hafta intihar ettiğini ama İsrail Savunma Bakanlığı tarafından önemsenmediğini düşünerek yakındılar. Bu ayın başında İsrail Savunma Bakanlığı da yalnız askerler arasında artan intihar eğilimlerinin endişe verici boyutlara ulaştığını reddederek ‘Bu konu abartılıyor’ açıklamasında bulundu. Yalnız askerler ordudaki aktif görevde bulunan askerlerin yaklaşık Yüzde 4'ünü oluşturuyor. Buna rağmen intihar vakalarında yalnız askerlerin oranı yüzde 30 civarında. İsrail halkı da doğal olarak soruyor; bu askerler neden intihar ediyor?”

“Ordunun malı gibi görülüyoruz”

İsrailli gazeteci Ellie Stern, konuştuğu askerlerin anlattıklarını da şu ifadelerle dile getirdi:

“Konuştuğum askerler diyorlar ki; ‘ayda sadece 6 gün iznimiz var ve geri kalan zamanlarda ordunun malı gibi görülüyoruz. İzin günlerinde de zaten gidecek ve bir şeyler paylaşabileceğimiz bir ailemiz ve yakınımız yok. Yaşadıklarımızı paylaşacak birilerinin olmayışı bizde ciddi sorunlara neden oluyor.’ Bu askerlerin konut seçeneklerinin de sınırlı olduğunu görüyoruz. Oturdukları konutlar hayli pahalı.”