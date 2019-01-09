Doktorun kadın hastalarının görüntülerini gizlice çektiği iddiası
DEÜ Hastanesinde görevli bir doktor, gizlice çektiği kadın hastalarının mahrem görüntülerini internet sitesi aracılığıyla yaydığı iddiasıyla gözaltına alındı- Açığa alınan doktor, adliyeye sevk edildi09 Ocak 2019 Çarşamba 16:51
İZMİR (AA) - İzmir'de kadın hastalarının mahrem görüntülerini çekerek bir internet sitesi aracılığıyla yaydığı ileri sürülen doktor, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında görevli olduğu belirtilen doktor E.B.Ç, bir hastasının polise yaptığı muayene sırasındaki mahrem görüntülerinin internette yer aldığı şikayeti üzerine gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen E.B.Ç'nin bilgisayarı ve cep telefonu da incelemeye alındı.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli doktor, İzmir Adliyesine sevk edildi.
Bu arada doktorun görev yaptığı hastanenin yönetimi tarafından da açığa alındığı ve disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.
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