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Leyla'nın doktorunun ifadesi ortaya çıktı: Xanax verdik...

Burun ameliyatı sonucu Leyla Sönmez'in ölümüne sebep olan doktorun ifadesine ulaşıldı. Operasyon sonrası psikolojik tepki veren genç kıza ‘Xanax’ adlı ilaç içirdiklerini söyleyen doktor M.S.A., "Durumu kötüleşince yoğun bakıma aldık" dedi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:01
Leyla'nın doktorunun ifadesi ortaya çıktı: Xanax verdik...

Adana’da burnundaki et ve şekil bozukluğu nedeniyle nefes almakta zorluk çeken Leyla Sönmez, 29 Ocak’ta Estetik Cerrahi Uzmanı M.S.A. tarafından ameliyat edildi. Müdahale sonrası kan kusan ve karın ağrısı çeken üniversite öğrencisi, 6 gün sonra başka bir hastanede yaşamını yitirdi. Ailenin ihmalle suçladığı doktorun ifadesine ulaşıldı. Leyla’nın burundaki tamponu sızıntı nedeniyle değiştirdiklerini, mide bulantısına karşı ilaç verdiklerini ve tedbir amaçlı uyuttuklarını söyleyen 76 yaşındaki doktor, 30 Ocak akşamı eve gitmek isteyen genç kızı taburcu etmeyerek bir gece daha hastanede yatırdıklarını belirtti. M.S.A. ifadesinde “Bilinci yerindeydi, solunum sıkıntısı vardı. Tansiyonu da hafif düşme eğilimi gösteriyordu. Serum vermeye devam ettik. Burundaki kanama da durmuştu” diye konuştu.

5 dakika içinde fenalaştı

Ameliyattan 40 saat sonra psikolojik tepki veren Leyla’ya ‘Xanax’ isimli ilac verdiklerini, 5 dakika sonra fenalaşan genç kızın acilen yoğun bakıma alındığını iddia eden M.S.A., “Durumu daha da kritik olabilir düşüncesiyle Balcalı Hastanesi’ne sevk ettik” dedi. Leyla Sönmez’in şüphe üzerine karın ameliyatına alındığını, ancak bir sonuca ulaşılamadığı bilgisini de veren M.S.A. “Vefat ettikten sonra sevk edildiği iddiaları doğru değil” dedi. 

Diş tellerinden mi enfeksiyon kaptı?

M.S.A.'nın iddiası şöyle: “Hastanın diş telleri vardı. Bunun her ne kadar yapılan ameliyata engel teşkil etmese de biz operasyondan sonra diş tellerinden enfeksiyon kapma ihtimalini düşünmeye başladık.”

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:01
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