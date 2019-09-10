Doktorun aracındaki bomba patlatıldı! Feci ölüm Afganistan'ın Nangarhar eyaletinde, bölgenin tanınmış doktorlarından Nevruz Şinvari'nin aracına konan bomba patlatıldı. Ünlü doktor, saldırı sonrası yaşamını yitirdi.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişinin öldüğü bildirildi. Afganistan Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA'ya yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın tanınmış doktorlarından Nevruz Şinvari'nin aracına yerleştirilen bombanın, Celalabad şehrinde seyir halindeyken patlatıldığını belirtti. Hogyani, saldırıda Şinvari'nin yaşamını yitirdiğini söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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