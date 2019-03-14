Doktoru darp eden eczacı eşi serbest Kırıkkale’de özel hastanede görevli doktoru darp eden bir eczacının eşi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kırıkkale’de özel hastanede görevli doktoru darp eden bir eczacının eşi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.



Kırıkkale özel bir hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Öncel, ilaç meselesi yüzünden bir eczacının eşi tarafından darp edildi. Dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan V.K., bugün Kırıkkale Adliyesine çıkarıldı. Şüpheli, mahkemece serbest bırakıldı.

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