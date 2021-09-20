Doktorların yüzüne bakamadım! Keşke işlerim batsaydı ama aşımı olsaydım!

Urla ilçesinde müteahhitlik yapan Ferit Zorer ile eşi Handan Zorer'in 10 gün önce yaşadıkları sağlık sorunlarının ardından yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Tek doz aşı olan Handan Zorer, karantina sürecini eşine göre daha rahat geçirdi. Solunum güçlüğü çekmeye başlayan Ferit Zorer ise Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kovid-19 servisine alınan Zorer, yoğun oksijen tedavisi ve sağlık çalışanlarının desteğiyle yeniden rahat nefes almaya başladı. Zorer, “Bir insan ihmalkarlıkla nasıl ölüme gider, ben bunu yaşadım. Aşı olmak istedim ama ihmalkar davrandım. Keşke bütün işlerim batsaydı da aşı olsaydım, hayatımda böyle bir şey yaşamadım. İmkanım varken aşı yaptırmadığım için doktorların da yüzüne bakamadım” dedi.