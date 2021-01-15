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Korona Virüs Doktorlardan korkutan rapor! Korona akciğerleri bu hale getiriyor
Korona Virüs

Doktorlardan korkutan rapor! Korona akciğerleri bu hale getiriyor

Koronavirüsün insanlar üzerinde bıraktığı uzun süreli hasarlar paniğe yol açıyor. Hastalığı ağır geçirmeyen kişilerde dahi uzun yıllara yayılacak etkiler beklenirken, son olarak ABD’li bir doktordan gelen rapor, koronavirüse yakalananlardaki yıkımı gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 16:24:00 -
Doktorlardan korkutan rapor! Korona akciğerleri bu hale getiriyor

Koronavirüs salgınıyla mücadele, dünya çapında sürerken, hastalığı geçiren kişilerde tespit edilmeye başlanan uzun süreli etkiler korkutucu bir tablo çiziyor.

İlk olarak doğrudan akciğeri etkileyen koronavirüsün, ilerleyen zamanlarda çeşitli organlarda da hasar oluşumuna yol açabileceği bilinirken, hastalığı hafif veya semptomsuz geçirenleri dahi benzer riskler bekliyor.

Röntgen sonuçları moral bozdu

Aylardır uzun süreli kalıcı hasarlara karşı uyarılarda bulunan doktorların bu tezini destekleyen bir diğer açıklama da, ABD'li doktordan geldi. Daily Mail'in haberine göre, ABD Teksas Teknik Üniversitesi'nde travma anabilim dalında görevli profesör Dr. Brittany Bankhead-Kendall, yayınladığı röntgen sonuçlarıyla tedirginlik yarattı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgının başlangıcından bu yana birçok korona hastasını tedavi ve ameliyat ettiğini söyleyen Kendall, akciğerlerde karşılaştığı manzaranın hiç de iç açıcı olmadığını söyledi.

Korona hastalarının akciğeri en kötüsü

Sağlıklı, uzun süreden beri sigara içen ve aylar önce koronavirüs atlatmış hastasının röntgen filmlerini paylaşan Kendall, en kötü sonucu koronavirüs hastasında gördüğünü söyledi. Yayınlanan filmlerde, sağlıklı bir kişinin akciğerinde olması gereken temiz ve boş alanın, sigara kullanan kişiye göre olan durumu gösterilirken bu durum koronavirüs hastasına gelince giderek kötüleşiyor.

Koronavirüs hastasının akciğerinin, hastalıktan aylar sonra bile uzun süreden beri sigara kullanan kişiye oranla oldukça kötü durumda olması, hastalığın kalıcı hasarları ile ilgili endişenin de artmasına neden oldu.

 

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