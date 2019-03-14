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Doktorlara bayram ziyareti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek, doktorların 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

14 Mart 2019 Perşembe 16:08
Doktorlara bayram ziyareti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek, doktorların 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

 

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, burada görev yapan doktorları görevleri başında tek tek ziyaret edip, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Vatandaşa hizmet noktasında en kutsal görevlerden birinin de doktorluk olduğunu belirten Başkan Aktaş, “14 Mart Tıp Bayramı, bundan 100 yıl önce 1919 yılında birinci dünya savaşı sonrasında İstanbul’un işgal edildiği yıllarda tıp öğrencilerinin yabancı işgal kuvvetlerine karşı başlattıkları protestodur. Günümüzde tıp alanında önemli mesafeler kat ettik. Bunda Cumhurbaşkanımızın, sağlık bakanlarımız ve hükümetimizin ufku ve öngörüsü olduğu gibi fedakârâne bir şekilde bu işi yapan değerli hocalarımız ve sağlık çalışanlarımızın emek ve katkıları var. Bugün dünyanın birçok ülkesinin başaramadığını başardıysak bu güçlü duruşun ve birlikteliğin neticesindedir diye düşünüyorum. Bursa’da da çok önemli sağlık kurumları var. Hepsini gezmeyi çok arzu ederiz. Ben bütün hastanelerimizdeki sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum” dedi.

 

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Güzelsoy da bu anlamlı günde kendilerini ziyaret eden Başkan Aktaş’a, teşekkür etti.

 

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında da Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:08
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