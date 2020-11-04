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Korona Virüs Doktorlar virüsle savaşı anlatıyor! Kovid-19 hastalarına dünyayı verseniz 1 nefese değişmez
Korona Virüs

Doktorlar virüsle savaşı anlatıyor! Kovid-19 hastalarına dünyayı verseniz 1 nefese değişmez

Eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yakalandığı koronavirüsü yenen Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Abdurrahman Çetin, hastaların virüsle mücadelede yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 21:57:00 -
Doktorlar virüsle savaşı anlatıyor! Kovid-19 hastalarına dünyayı verseniz 1 nefese değişmez

Kovid-19'un çok çeşitli şekillerde insanları etkilediğini, hastalığın seyrinin ağır ilerleyebildiğini ifade eden Çetin, "Allah yardımcıları olsun çok zor. Yakınları da zaten ayrı bir travma yaşıyor. Her gün bize 'Hastamıza ne oldu?' diye soruyorlar. Hasta ile diyaloğa giremedikleri için çok zor durumdalar. Entübe, oksijen alan hastalarımız var. Onların gözünde dışarıdan bir nefes alma isteğini görebiliyoruz. Onlara dünyayı verseniz bir saniye nefes almaya değişmezler" diye konuştu.

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