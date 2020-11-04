Doktorlar virüsle savaşı anlatıyor! Kovid-19 hastalarına dünyayı verseniz 1 nefese değişmez

Kovid-19'un çok çeşitli şekillerde insanları etkilediğini, hastalığın seyrinin ağır ilerleyebildiğini ifade eden Çetin, "Allah yardımcıları olsun çok zor. Yakınları da zaten ayrı bir travma yaşıyor. Her gün bize 'Hastamıza ne oldu?' diye soruyorlar. Hasta ile diyaloğa giremedikleri için çok zor durumdalar. Entübe, oksijen alan hastalarımız var. Onların gözünde dışarıdan bir nefes alma isteğini görebiliyoruz. Onlara dünyayı verseniz bir saniye nefes almaya değişmezler" diye konuştu.