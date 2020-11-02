Doktorlar virüsle savaşı anlatıyor! Hastalarımızın son isteklerini yerine getirememek çok üzücü

İyileşeceğini düşünen, tedavinin daha iyi olacağını düşünen hastalarda ise daha ağır seyrettiğini gözlemlediklerini aktaran Dr. Güner, “Hastanın son sözlerini duymak, istediği şeyleri yerine getirememek çok üzücü. Bazı hasta yakınları da 'Biz ona bulaştırdık. Ziyaret etmesek yaşayacaktı' şeklinde pişmanlıklar yaşıyor. Bunlara tanık olmak bir insan için çok yıpratıcı” dedi. Dr. Ferhat Yıldız ise şunları söyledi: “Acil serviste hastaların gözlerindeki ilk korkuyu gören biz oluyoruz. Hastalarımızın gözlerindeki korkuyu kimsenin yaşamasını istemiyoruz. Herkes tedbirlere uysun.”