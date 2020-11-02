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Korona Virüs Doktorlar virüsle savaşı anlatıyor! Hastalarımızın son isteklerini yerine getirememek çok üzücü
Korona Virüs

Doktorlar virüsle savaşı anlatıyor! Hastalarımızın son isteklerini yerine getirememek çok üzücü

Mardin Devlet Hastanesinde görevli acil tıp uzmanlarından Dr. Hakan Güner ile Midyat Devlet Hastanesinin acil servisinde görevli Dr. Ferhat Yıldız, durumu ağır seyreden hastaların yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:45:00 -
Doktorlar virüsle savaşı anlatıyor! Hastalarımızın son isteklerini yerine getirememek çok üzücü

İyileşeceğini düşünen, tedavinin daha iyi olacağını düşünen hastalarda ise daha ağır seyrettiğini gözlemlediklerini aktaran Dr. Güner, “Hastanın son sözlerini duymak, istediği şeyleri yerine getirememek çok üzücü. Bazı hasta yakınları da 'Biz ona bulaştırdık. Ziyaret etmesek yaşayacaktı' şeklinde pişmanlıklar yaşıyor. Bunlara tanık olmak bir insan için çok yıpratıcı” dedi. Dr. Ferhat Yıldız ise şunları söyledi: “Acil serviste hastaların gözlerindeki ilk korkuyu gören biz oluyoruz. Hastalarımızın gözlerindeki korkuyu kimsenin yaşamasını istemiyoruz. Herkes tedbirlere uysun.”

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