Doktorlar Kovid-19'la savaşı anlatıyor! Sana bir şey olmasa bile sevdiklerine olur

Türkiye’nin dört bir yanında salgına karşı fedakarca savaşan doktorlar, karşılaştıkları ibretlik öykülerle vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Ankara Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. İhsan Ateş, koronavirüs hastalarının tedavisi için evinden ayrıldığını belirterek, "Eve bulaş götürmemek için 2.5 ay eve gitmedim. Eşimle, çocuklarımla, annem ve babamla haftada bir gün uzaktan görüştüm. Döndüğümde 5 yaşındaki oğlum 'Baba artık bizimle mi yaşayacaksın?' dedi. Bu beni çok üzdü" dedi.



5 bin hasta geçti



Kulelerden oluşan Ankara Şehir Hastanesi’nde iki kulenin tamamen koronavirüse izole edilmiş şekilde hizmet verdiğini ve şuanda 650 hastanın tedavi gördüğünü aktaran Ateş, “Salgının başından bu yana 5 bin hasta gelip geçti. Hepsi farklı bir hikaye, farklı bir anı bıraktı. Birini hiç unutmuyorum. 20 gün kaldı. Her gün telefon rehberindeki bütün yakınlarına mesaj attı. 'Mesafeye, maskeye çok dikkat edin. Şu anda çok kötüyüm ve nefes alamıyorum, oturamıyorum, gezemiyorum. Her şeyi yatakta uzanmış bir şekilde yapıyorum.' Bunu her gün, her sabah hastanedeki 20 gün telefon rehberindeki bütün yakınlarına duyurdu. Doktorluk hayatım boyunca hastalarımla hep empati yaptım. Ama bu salgın döneminde hastalarla aramızdaki duygusal bağ, daha önce yıllardan çok daha fazla ve farklı. Kurtaramadığımız hastalarımız da hep bir acı olarak kalıyor. Lütfen herkes tedbirlere uysun” dedi.



Sivas Numune Hastanesi anestezi uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu ve hematoloji uzmanı Dr. Ahmet Şeyhanlı da yoğun bakımda tedavi edilen Kovid-19 hastalarının yaşadığı zorlukları anlattı.



Son sözleri çok üzdü



Yoğun bakımlık Kovid-19 hastalarının bilinçlerinin açık olduğunu vurgulayan Gündoğdu, şunları kaydetti: "Normalde kandaki oksijen seviyesi bu kadar düşükken insanların bilinçleri bulanır, uykuya meyilli olur ve bilinci kapanır ama Kovid-19 hastalarında en önemli özellik bilinçlerinin açık olması. Bilinci açık bir Kovid-19 hastasını entübe etmemek için her şeyi yapıyoruz ama maalesef zorunda kalıyoruz. 62 yaşında kalp hastalığı olan bir hastamızı resmen konuşa konuşa entübe ettik. Anestezi ilacını vermeden önce kendisini birkaç gün uyutacağımızı ve akciğerleri iyileşince kendisini uyandıracağımızı söyledim. Her şeyin farkındaydı. 'Vereceğin emekler için şimdiden teşekkür ederim doktor' dedi. Son cümlesi oldu. Maalesef kaybettik ve bu beni çok etkiledi. Bana bir şey olmaz diyen genç insanları da ilk döneme göre daha çok yoğun bakımda görmeye başladık. Yaş ortalaması düştü. Kurallara uymayan insanlar bizi de riske sokuyor, yakınlarını da riske sokuyor ve sağlık çalışanlarının görevini yapamaz hale gelmelerine neden oluyor."

SANA OLMAZSA SEVDİĞİNE OLUR

Hematoloji uzmanı Dr. Ahmet Şeyhanlı (35) ise şunları söyledi: "Hastalığın kimde hangi klinik tabloyu ortaya çıkartacağı belli değil. Biz genciyle orta yaşlısıyla maalesef çok hekim kaybettik hatta hekim adayı doktorumuzu da kaybettik. Dolayısıyla bu örnekler dururken 'Ben gencim, bana bir şey olmaz' yaklaşımı son derece yanlış. Sana bir şey olmuyorsa sevdiklerine oluyor.”