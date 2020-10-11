Doktorlar Kovid-19'la savaşı anlatıyor: Eşinin selâmını söylemeye gittiğimde kalbi durmuştu! O selâm üzerime borç kaldı

Muş Devlet Hastanesi pandemi servisinde görev yapan Kovid-19’u iki kez yenen pratisyen hekim Işıl Işık, “İlk kez yakalandığımda 14 gün karantinada kaldım. Ailemden, arkadaşlarımdan ve hastalarımdan uzak kaldım. Benim için her alanda zorlu bir süreçti. Bir an önce toparlanmalıydım çünkü hastalarımın doktora ihtiyacı vardı. Toparlanarak görevimin başına döndüm. Ne yazık ki 2 Eylül’de ikinci kez Kovid-19’a yakalandım. Yine 14 gün evde kendimi karantinaya aldım ve tekrar hastalarım için göreve başladım. Nefesin yetmemesi çok zor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edenler sevdiklerinden uzak kalmaz. Dikkat etmezseniz süreç yoğun bakımda bitebilir. Tanık olduğumuz acı olaylar hepimizi üzüyor. Kurallara uyalım" uyarılarını yaptı.



İç Hastalıkları Uzmanı Süleyman Polater ise şunları söyledi: "Hasta yakınlarına telefonla bilgi veriyoruz. Bir hastamın eşi, kocasına selamını iletmemi, Kovid-19 tedavisinin tamamlandığını ve iyileştiğini söylememi istedi. Hastanın yanına gittiğimde kalbi durmuştu, müdahale ettik ancak kurtarılamadı. O selamı ve iyi haberi verememem çok üzücü bir andı. Onu halen üzerimde borç olarak hissediyorum."