  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Doktorlar Kovid-19'la savaşı anlatıyor! Bıçağın iki keskin ucu gibi
Korona Virüs

Doktorlar Kovid-19'la savaşı anlatıyor! Bıçağın iki keskin ucu gibi

Türkiye’nin dört bir yanında görevli doktorlar, Kovid-19’la mücadele sürecinde yaşanan zorlukları, hüzünlü ve acı dolu öyküleri anlatarak, vatandaşları tedbirler konusunda uyarmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:49:00 -
Doktorlar Kovid-19'la savaşı anlatıyor! Bıçağın iki keskin ucu gibi

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde uzman doktor Fatih Yücel, aylarca 6 aylık hamile eşi ve 9 yaşındaki oğlundan ayrı görev yapmak zorunda kaldı.

Tedbirlere en üst seviyede uymaya gayret ettiğini vurgulayan Yücel, şunları kaydetti: "Yoğun bakımda kullanacağım kıyafetler hastanede duruyor. Evden çıkarken N95 maskemle çıkıyorum. Yoğun bakıma geldiğimde üzerimi değiştiriyorum. Yoğun bakımda çalışırken hastaların yanına girip, tedavilerimizi yaptıktan sonra evden gelirken kullandığım kıyafetleri giyiyorum. Eve girmeden önce eşime mesaj atıyorum 'Ben geliyorum' diye. O kapıyı açık bırakıyor. Direkt banyoya giriyorum. Dışarıda giydiğim bütün kıyafetler yıkanıyor. Temizlenip ailemin yanına geçiyorum. Bunu her gün tekrarlıyorum.."

Bir haftada hem babasını hem annesini kaybetti

Sürecin hastalar açısından da çok zor olduğunu vurgulayan Yücel, şunları söyledi: Hiç biri yakınlarıyla görüşemiyor. Büyük bir hava açlığı çekiyorlar. Bıçağın iki keskin ucu gibi durumlar yaşanıyor. Hasta kötü geliyor. Takip, tedavi, psikolojik destek sağlandıktan sonra gayet iyi olup çıkabiliyor ama öyle bir yönü de var ki bazen hasta bütün çabalarımıza rağmen kurtulamıyor. Oradaki kişinin annem, babam, kardeşim hatta kendim olabileceğini düşünüyorum. Bir polis oğlu vardı, babasının durumu hakkında bilgi vermek için görüşüyorduk. 7-8 gün sonra maalesef amcayı kaybettik. Oğlu 'Allah'ın dediği olur' diye metanetli durmaya çalıştı. Ancak 3-4 gün sonra da annesini kaybettik. Bir hafta arayla hem annesini hem babasını kaybetti. Birçok olay yaşıyoruz ama bu, beni derinden etkiledi."

Bir nefes dünyaya bedel

Aynı hastanede Kovid-19 hastalarına şifa vermeye çalışan Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Hasan Hüseyin Uysal da 6 aydır Kovid-19 hastalarına hizmet veriyor. Uysal, "Hastanın nefes alamadığını görmek çok acı verici. Serviste yatan hastaların kişisel işlerini yapamaz duruma gelmesini görmek çok zor" diye konuştu.

Koronavirüsle mücadelenin milli bir mesele olduğunu ifade eden Uysal, şunları kaydetti: "Herkesin bu işin ucundan tutması gerekiyor. Sosyal medyada virüsü küçümseyen hatta virüsün olmadığını, her şeyin bir komplo olduğunu söyleyen haberler yayılıyor. Oysa bizim elimizde ölen, kıvranan insanlar var. Hastalar, yakınları aradığında telefonu bize veriyor. Konuşamıyor, sesi çıkmıyor, nefesi yetmiyor. Bir anlık nefes dünyaya bedel. Herkes bunun bilincinde olmalı.”

Doktor arkadaşım kendisine bir şey olursa kızına amcalık yapmamı istedi

Eskişehir Şehir Hastanesi uzmanlarından Doç. Dr. Vural Fidan ile Bilecik Devlet Hastanesi Pandemi Polikliniği ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, Kovid-19 ile mücadelede yaşadıklarını anlattı. Fidan “Benden küçük bir hekim arkadaşım, uzun süre Kovid servisinde tedavi gördü. Bu süreçte kötüleştiği bir anda benden özel bir şey rica etti. Gözyaşları içinde, 5 yaşında bir kızının bulunduğunu, hastalık nedeniyle kendisine bir şey olursa çocuğuna amcalık yapmamı istedi. Bu anıyı hatırladıkça içim burkuluyor. Çok şükür hekim arkadaşım kurtuldu. Yaşlı bir hastanın da torunu dünyaya geldi. Amca, bana torununu görmeden hayatını kaybederse gözlerinin açık gideceğini söyleyince oğlunu arayıp, görüntülü görüşmelerini sağladık. Bu iki olay beni çok etkiledi” dedi. Bilecik Devlet Hastanesi Pandemi Polikliniği ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Selma Aktaş da Kovid-19 hastaları için hem mücadele hem de dua ettiğini belirterek, "Kaybettiğimiz hastalar için en az yakınları kadar üzülüyoruz. Burada yaşananlar çok zor. Herkes elinden gelenin en iyisi yapmalı. Bu hastalığın ne yaşı var ne de şakası" sözleriyle uyardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Ermenilere yardım etmiyoruz’ demişlerdi! İhanet ortaya çıktı
Dünya

‘Ermenilere yardım etmiyoruz’ demişlerdi! İhanet ortaya çıktı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına müdahil olmadıklarını duyuran İran'ı zora düşürecek görüntüler ortaya çıktı.
İran'dan Ermenistan'a yollandığı iddia edilen silahlara ilişkin açıklama
Dünya

İran'dan Ermenistan'a yollandığı iddia edilen silahlara ilişkin açıklama

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, İran üzerinden Ermenistan’a yollandığı konuşulan mühimmatlara ilişkin açıklama yaptı...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den önemli açıklama! Çatışmaların durması için şartını açıkladı
Gündem

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den önemli açıklama! Çatışmaların durması için şartını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan açıklaması geldi. Aliyev, çatışmaların durması için şartını açıkladı.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay