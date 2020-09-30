Doktorlar Kovid-19'la savaşı anlatıyor! Bıçağın iki keskin ucu gibi

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde uzman doktor Fatih Yücel, aylarca 6 aylık hamile eşi ve 9 yaşındaki oğlundan ayrı görev yapmak zorunda kaldı.



Tedbirlere en üst seviyede uymaya gayret ettiğini vurgulayan Yücel, şunları kaydetti: "Yoğun bakımda kullanacağım kıyafetler hastanede duruyor. Evden çıkarken N95 maskemle çıkıyorum. Yoğun bakıma geldiğimde üzerimi değiştiriyorum. Yoğun bakımda çalışırken hastaların yanına girip, tedavilerimizi yaptıktan sonra evden gelirken kullandığım kıyafetleri giyiyorum. Eve girmeden önce eşime mesaj atıyorum 'Ben geliyorum' diye. O kapıyı açık bırakıyor. Direkt banyoya giriyorum. Dışarıda giydiğim bütün kıyafetler yıkanıyor. Temizlenip ailemin yanına geçiyorum. Bunu her gün tekrarlıyorum.."



Bir haftada hem babasını hem annesini kaybetti



Sürecin hastalar açısından da çok zor olduğunu vurgulayan Yücel, şunları söyledi: Hiç biri yakınlarıyla görüşemiyor. Büyük bir hava açlığı çekiyorlar. Bıçağın iki keskin ucu gibi durumlar yaşanıyor. Hasta kötü geliyor. Takip, tedavi, psikolojik destek sağlandıktan sonra gayet iyi olup çıkabiliyor ama öyle bir yönü de var ki bazen hasta bütün çabalarımıza rağmen kurtulamıyor. Oradaki kişinin annem, babam, kardeşim hatta kendim olabileceğini düşünüyorum. Bir polis oğlu vardı, babasının durumu hakkında bilgi vermek için görüşüyorduk. 7-8 gün sonra maalesef amcayı kaybettik. Oğlu 'Allah'ın dediği olur' diye metanetli durmaya çalıştı. Ancak 3-4 gün sonra da annesini kaybettik. Bir hafta arayla hem annesini hem babasını kaybetti. Birçok olay yaşıyoruz ama bu, beni derinden etkiledi."



Bir nefes dünyaya bedel



Aynı hastanede Kovid-19 hastalarına şifa vermeye çalışan Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Hasan Hüseyin Uysal da 6 aydır Kovid-19 hastalarına hizmet veriyor. Uysal, "Hastanın nefes alamadığını görmek çok acı verici. Serviste yatan hastaların kişisel işlerini yapamaz duruma gelmesini görmek çok zor" diye konuştu.



Koronavirüsle mücadelenin milli bir mesele olduğunu ifade eden Uysal, şunları kaydetti: "Herkesin bu işin ucundan tutması gerekiyor. Sosyal medyada virüsü küçümseyen hatta virüsün olmadığını, her şeyin bir komplo olduğunu söyleyen haberler yayılıyor. Oysa bizim elimizde ölen, kıvranan insanlar var. Hastalar, yakınları aradığında telefonu bize veriyor. Konuşamıyor, sesi çıkmıyor, nefesi yetmiyor. Bir anlık nefes dünyaya bedel. Herkes bunun bilincinde olmalı.”

Doktor arkadaşım kendisine bir şey olursa kızına amcalık yapmamı istedi

Eskişehir Şehir Hastanesi uzmanlarından Doç. Dr. Vural Fidan ile Bilecik Devlet Hastanesi Pandemi Polikliniği ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, Kovid-19 ile mücadelede yaşadıklarını anlattı. Fidan “Benden küçük bir hekim arkadaşım, uzun süre Kovid servisinde tedavi gördü. Bu süreçte kötüleştiği bir anda benden özel bir şey rica etti. Gözyaşları içinde, 5 yaşında bir kızının bulunduğunu, hastalık nedeniyle kendisine bir şey olursa çocuğuna amcalık yapmamı istedi. Bu anıyı hatırladıkça içim burkuluyor. Çok şükür hekim arkadaşım kurtuldu. Yaşlı bir hastanın da torunu dünyaya geldi. Amca, bana torununu görmeden hayatını kaybederse gözlerinin açık gideceğini söyleyince oğlunu arayıp, görüntülü görüşmelerini sağladık. Bu iki olay beni çok etkiledi” dedi. Bilecik Devlet Hastanesi Pandemi Polikliniği ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Selma Aktaş da Kovid-19 hastaları için hem mücadele hem de dua ettiğini belirterek, "Kaybettiğimiz hastalar için en az yakınları kadar üzülüyoruz. Burada yaşananlar çok zor. Herkes elinden gelenin en iyisi yapmalı. Bu hastalığın ne yaşı var ne de şakası" sözleriyle uyardı.