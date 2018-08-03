Doktora yapılan bıçaklı saldırı olayına soruşturma

Aydın Açık Cezaevi'nde bir doktorun bıçakla yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, mahkum Erkan Arslan'ın muayene olmadan hastaneye sevk istediği, mahkumun doktorla tartışmasının ardından infaz koruma memurları tarafından odadan çıkartıldığı belirtildi.

Doktorun, tartışmadan yaklaşık 1 saat sonra, muayenelerin bitimiyle cezaevinden ayrılacağı esnada, infaz koruma memurunun müdahale etmeye çalışmasına rağmen mahkumun bıçaklı saldırısına uğradığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Açık cezaevi olması ve dış koruma görevlileri bulunmaması nedeniyle elindeki bıçakla birlikte firar eden hükümlü Erkan Arslan ile ilgili olarak firar, bıçakla yaralama, tehdit suçlarından soruşturma başlatılmış ve yakalama çıkartılarak ilk andan itibaren kolluk görevlilerine talimat verilmiş ve hükümlünün yakalanması için özel ekip oluşturulmuştur.

Açık Ceza İnfaz Kurumunda olaydan sonra yapılan arama ve sayımlarda zimmetli bıçakların eksik olmadığı tespit edilmiş olup, hükümlünün bıçağı nereden temin ettiğine dair ve bu konuda ihmali bulunan personelle ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış ve görev yerleri değiştirilmiştir."

Olayın hem adli, hem de idari yönden soruşturulması için Cumhuriyet Başsavcıvekilinin görevlendirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, olaydan sonra acil servise kaldırılan doktorun hastanede ziyaret edildiği ve isteği üzerine hadisenin yaşandığı gün herhangi bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.

Kamuoyunda olayın kapalı cezaevinde gerçekleştiği ve döner bıçağı kullanıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı da vurgulanan açıklamada, Açık Cezaevi'nde meydana gelen olayın üzüntü verici olduğu bildirildi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise saldırıya uğrayan doktorun Atatürk Devlet Hastanesinde ameliyata alındığı, yoğun bakım servisinde yatırıldığı, şu anda hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Olayın başından itibaren valilik ve cumhuriyet başsavcılığının konuyu yakından takip ettiği aktarılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında müdürümüz ve müdürlüğümüze dayandırılan haberlerde, cezaevinin kapalı cezaevi olduğu ve döner bıçağı gibi ifadeler geçtiği görülmüş olup olayın açık cezaevinde olduğunu ve döner bıçağı ifadesinin de doğru olmadığını belirtmek isteriz." bilgisi paylaşıldı.

OLAY

Aydın Açık Cezaevi'nde 1 Ağustos'ta muayeneyi kabul etmeyerek hastaneye sevkini isteyen hükümlü Erkan Arslan, cezaevinde görev yapan Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorlarından Yunus Emre Baba'ya bıçakla saldırdıktan sonra firar etmişti.

Hükümlünün tehdit, gasp ve özel hayatın gizliliği gibi suçlamalardan 4 yıl 11 ay 15 gün cezasının bulunduğu öğrenilmişti.