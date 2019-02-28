Doktora "yağma teşebbüsü"ne tutuklama

Zeytinburnu'nda İran uyruklu doktora yönelik "yağmaya teşebbüs"ünde bulunduğu iddia edilen bir hastanın oğlu tutuklandı.

Özel hastanede görev yapan İran uyruklu Dr. Hassan Cabbar, hastasının oğlu şüpheli M.A. (23) ile Zeytinburnu'nda tartıştı. Çıkan tartışma sonrasında darbedilerek yaralanan doktor Cabbar, M.A'nın gasp girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüpheli M.A, savcılık tarafından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlikte sorgulanan şüpheli M.A, kimseyi takip etmediğini, para istemediğini savunarak, şunları anlattı:

"Doktor babamı ameliyat etti. Babam yoğun bakımda kaldı. Kendisi hiçbir kontrolünü yapmadı. Ben kendisine bunu söylediğimde 'Seninle mi uğraşacağım, her hastaya bu kadar vakit ayıramam.' dedi. Benim de çok zoruma gitti. Ben de bu sebeple ona vurdum. O da cep telefonunu çıkartıp benim kafama vurdu. Daha sonra esnaf yetişti. Ben de hemen taksiye atlayıp karakola gittim. Yaptığım şeyden dolayı utanıyorum, pişmanım. Serbest kalmak istiyorum. Müştekinin telefonu yere düştükten sonra aldım ve çalınır onu da benden bilir diye cebine koydum.''

Nöbetçi Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.A'nın "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verdi.