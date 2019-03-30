0553 313 94 23

Doktor ve öğretmene sağlık merkezinde darp iddiası

İzmir'de bir sağlık merkezinde doktor ve öğretmeni darbettikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

30 Mart 2019 Cumartesi 19:31
Doktor ve öğretmene sağlık merkezinde darp iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, sağlık merkezinde doktor ve öğretmeni darbettikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde meydana gelen olayda B.K, doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na hasta kocası için ilaç yazdırmak istedi. Yoğurtçuoğlu'nun hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söylemesi üzerine B.K. tepki göstererek odadan çıktı. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K'nin kocası M.K. doktoru darbetti.

Araya girenlerin ayırmasının ardından kalabalık bir grupla merkeze gelen M.K, Yoğurtçuoğlu'na tekrar saldırdı. Çıkan kavgada doktorun burnu kırıldı. Kavgayı ayırmak isterken saldırıya uğrayan doktor Elif Çağlayan Türk'ün öğretmen eşi Ali Türk'ün kafatasında da zedelenme meydana geldi.

Çevredeki esnafın sağlık merkezine gelerek saldırgan grubu dağıtmasının ardından Yoğurtçuoğlu ve Türk, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yoğurtçuoğlu ve Türk'ün tedavileri Ege Üniversitesi Hastanesinde yapıldı.

Yoğurtçuoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, karşı tarafın ilaç yazması için kendisini zorladığını anlatarak "Yasal bir suç olduğunu belirttim. Hastanın kocası gelerek 'Yazacaksın.' dedi. Sesini yükseltti. İleri geri konuştu. Anahtar benzeri kesici bir aletle kafama vurmaya başladı. Çalışanımız yardıma geldi. Kişi çok sinirliydi. Sonra kalabalık geldiler. 7-8 kişiyi zor zapt ettik. Yardım etmeye çalışan esnafı da darbettiler." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, üzücü olayı duyar duymaz şiddete maruz kalan doktoru arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktararak "Sağlıkta şiddeti bir kez daha kınıyorum. Pazartesi günü doktorumuzu ziyaret edeceğim." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 19:31
  1. Darp
  2. doktor
  3. öğretmen
  4. sağlık merkezi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum yerel seçim sonuclari 2019 | Erzurum ilçeleri yerel seçim sonuçları Cumhur İttifakı Millet İttifakı oy oranları
    1. Erzurum yerel seçim sonuclari 2019 |..
    2. Kocaeli'de korkutan yangın!
    3. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
    4. İzmir Gaziemir yerel seçim sonuçları..
    5. Romanya Başbakanı şehir hastanelerine..
    6. Odatv'nin tercihi Siyonizm oldu!..
    7. Ödemiş yerel seçim 2019 sonuçları |..
    8. Kemalpaşa belediye seçim sonuçları..
    9. Miami Açık'ta şampiyon Barty
    10. Çin’de orman yangını: 6 bin kişi..
    11. 2019 İzmir Bergama yerel seçim..
    12. Milli tekvandoculardan 4 madalya
    13. Aliağa yerel seçim sonuçları 2019..
    14. Juventus, Empoli'yi tek golle geçti
    15. Tunus'ta "Mısır'da insan hakları" ele..
    16. Menderes yerel seçim 2019 sonuçları |..
    17. Erzincan yerel seçim sonuçları 2019 |..
    18. Menemen yerel seçim sonuçları 2019..
    19. Basketbol: Toplu sonuç
    20. 10 dakikalık periyotta sayı atamadılar
    Tesettürlü genç kıza alçak saldırı!
    Tesettürlü genç kıza alçak saldırı!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'