0553 313 94 23

Doktor ve eşini darp eden saldırganlar gözaltına alındı

Mardin’de rapor vermeyen doktor ve eşini darp eden 2 kişi gözaltına alındı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:54
Doktor ve eşini darp eden saldırganlar gözaltına alındı

Mardin’de rapor vermeyen doktor ve eşini darp eden 2 kişi gözaltına alındı.


Mardin Devlet Hastanesinde görevli doktor çift Ayşe ile Davut Sakız’ı rapor vermedikleri için cadde ortasında darp eden 2 saldırgan, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Doktor eşleri darp eden şahısların gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulunan Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, “2 Temmuz 2019 tarihinde mesai çıkışı çocuklarını kreşten almak üzere arabalarından indikten sonra yaklaşık on gün önce usulsüz bir ilaç raporu isteyen kişilerin isteğini gerçekleştirmeyen ve Mardin Devlet Hastanesinde görev yapan Endokrinoloji Uzmanımız Dr. Davut Sakız ve yine aynı hastanede intaniye uzmanı olarak çalışan eşi Dr. Ayşe Sakız, zanlılar tarafından yol ortasında darp edilmişlerdir. Meslektaşlarımız Mardin Devlet Hastanesine nakledilerek gerekli tedavilerine başlanmıştır. Dr. Davut Sakız 2. basamak yoğun bakımda kafa travması mevcut olduğundan dolayı beyin cerrahisi uzmanları tarafından takip edilmektedir. Dr. Ayşe Sakız da genel cerrahi servisinde genel vücut travması nedeniyle takip edilmektedir. Olayın duyulduğu andan itibaren valimiz, başsavcımız, emniyet müdürümüz gerekli hassasiyeti göstermiş olup, zanlılar en kısa sürede gözaltına alınmış olup, adli işlemler devam etmektedir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Feci kazada 4 cenaze 3 tabut
    1. Feci kazada 4 cenaze 3 tabut
    2. İzmit’te ihtiyaç sahiplerine düğün..
    3. İmamoğlu'ndan siyasi partilere ziyaret
    4. Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Kulübü..
    5. Çöpte bulunan ceset parçalarıyla..
    6. Kanada ile Türkiye arasındaki ticaret..
    7. Schalke'de Ozan Kabak şoku! Yeni..
    8. Madımak olaylarında ölenlere İzmir’de..
    9. Engelli bireyler, üreterek kazanacak
    10. Burhaniye’de ağaçta mahsur kalan..
    11. TÜBİTAK’tan ADÜ Öğretim Üyesinin proje..
    12. Eyüpsultanlılara ücretsiz psikolojik..
    13. Havacılıkta üniversite özel sektör iş..
    14. Düzce’de çıkan tartışmada 1 ağır 2..
    15. TİKA'dan Namibya'ya gıda yardımı
    16. Ekrem İmamoğlu baş döndürüyor!..
    17. THY’den yolcularına özel seyahat kiti
    18. Ruhani'den "7 Temmuz'dan itibaren bir..
    19. TTK ve MTA TİS’te 60 günlük grev..
    20. Hat 200 araçları 1 milyon kilometre..
    21. Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte..
    22. Antalyaspor'da 3 futbolcunun bileti..
    23. "En iyi savunma oyuncuları 4 numarayı..
    24. Tıbbi bitki toplama eğitimleri başladı
    25. Şule İdil Dere davasında dosya 6. kez..
    26. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    27. Çanakkale'de orman yangını
    28. Trabzonspor'dan "3 Temmuz" paylaşımı
    29. Mustafa Çoban güven tazeledi
    30. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz