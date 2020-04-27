Doktor Ramazan Kurtoğlu’ndan korkutan açıklama: Koronavirüsün ardından gıda ve su savaşları geliyor

Koronavirüs hakkında katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Doktor Ramazan Kurtoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gıda tedarik zinciri kopacak

''Bu virüsün diğer virüslerden farklı olarak aynı anda kuzey yarımküre ve güney yarımküre ülkelerini, aynı anda yaz ve kış ülkelerini vuruyor. Aynı anda sonbahar, ilkbahar ülkelerini vuruyor. Bu mutlaka gıda tedarik zincirlerini koparır. Şu anda 20'den fazla ülke gıda ihracatına yasak getirdi. Buna kardeşimiz Kazakistan dahil, Rusya dahil. Mutlaka ve mutlaka önümüzdeki bir yıl içinde muhtemelen gıda tedarik zinciri kopacak. Bu anlamda devletimiz özellikkle şu anda sağlık bakanımızdan çok görev tarım bakanımıza düşüyor. Tarım bakanlığı milli tohum meselesine hızla eğilmeli. Dağdaki çobanımız bile bulduğu bir avuç yeri ekmeli."

Gıda ve su savaşları geliyor

"Gıda ve su savaşları geliyor. İnsanlığı bunun üzerinden vuracaklar. Ve malesef Türkiye'nin topraklarının yüzde 24'ü ölü durumdadır Öyle ise kalan yüzde 76'sını gerek sulu, gerek kuru tarım ile aklımıza gelen bütün gıdaları ekerek insanımızı aç, açık bırakmamalıyız. Çiftçimizi desteklemeliyiz. Bu anlamda tarım bakanlığımız, devletimiz iki politikaya çok önem vermeli. Devlet işsize aşsıza gerekli tüm önlemleri almalı. Mutlaka çiftçinin tohum gübre meselesi desteklenmeli. Ve şu anda çiftçinin elindeki mallar gerekirse belediyeler aracılığı ile alınmalı.'"