Doktor olmak 700 bin pilotluk 400 bin lira

Son mütevelli heyeti toplantılarında eğitim ücretlerini belirleyen vakıf üniversiteleri arasında tıp fakülteleri olanlar bu yıl her bir öğrenci için 55 bin liradan başlayan bedel belirledi. Tıp fakültelerinin ücretleri 105 bin liraya kadar çıkıyor. Pilotaj bölümlerinin ücretleri ise zorunlu uçuş eğitimleriyle birlikte 100 bin lirayı buluyor. Üniversitelerde bankalarla anlaşma seçeneğinden, taksit seçeneğine kadar farklı fırsatlar sunuluyor. Tıp fakültesini diş hekimliği, eczacılık ve hukuk ile mühendislik ve psikoloji takip ediyor. Tıp fakültelerinde yıllık eğitim ücreti Türkiye genelinde ortalama 60 bin lira iken diş hekimliğindeki bedel 50 bin lira düzeyinde.

HANGİ ÜNİVERSİTE KAÇ LİRA İSTİYOR? (YILLLIK)

* ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ: Tıp fakültesi 96 bin 800 TL. Eczacılık 43 bin 500 TL. Sağlık bilimleri fakültesindeki bölümler 16 bin 500 TL ile 43 bin 500 TL arasında değişiyor. Psikoloji 43 bin 500 TL, sosyoloji ise 32 bin TL. 2 yıllık önlisans bölümleri de 14 bin 500 TL ile 29 bin TL arasında değişiyor.

* ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ: Tıp fakültesinin yıllık eğitim ücreti 69 bin 950 TL, diş hekimliği 64 bin 950 TL, eczacılık ve hukuk 47 bin 950 TL. Diğer 4 yıllık lisans programlarının ücretleri ise 43 bin 950 TL.

* ATILIM ÜNİVERSİTESİ: Hazırlık okulu ile tüm lisans bölümlerinin yıllık ücreti 36 bin 200 TL. 2 yıllık bölümlerin ücreti ise 32 bin TL.

* BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ: Lisans ve önlisans programlarının tamamı yüzde 100, yüzde 75 ve yüzde 50 burslu olarak öğrenci kabul ediyor. Bölümlerin ücretleri 20 bin TL ile 7 bin TL arasında değişiyor.

* BEZMİALEM ÜNİVERSİTESİ: Tıp fakültesi 60 bin, diş hekimliği fakültesi 55 bin TL, eczacılık ise 45 bin TL. Diğer 4 yıllık lisans bölümleri 32 bin ile 25 bin TL arasında. 2 yıllık programlar da 20 bin TL. Hazırlık sınıfının ücreti yıllık 32 bin TL.

* BİLKENT ÜNİVERSİTESİ: Tüm bölümler ve hazırlık sınıfının yıllık ücreti 37 bin 120 TL.

* DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ: Hukuk 37 bin 500 TL, psikoloji 35 bin TL. Diğer lisans programlarının ücretleri ise 33 bin TL.

* HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ: Eğitim fakültesi, mimarlık ve iç mimarlık programlarının ücretleri 27 bin TL. Hukuk 35 bin TL. Diğer lisans programlarının da ücretleri 27 bin TL. Hemşirelik ise 23 bin TL.

* IŞIK ÜNİVERSİTESİ: 4 yıllık lisans programlarının yıllık ücreti 48 bin TL. Meslek yüksekokullarının ücretleri ise 21 bin 500 TL.

* İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ: Hukuk ve psikoloji lisans programlarının yıllık eğitim ücreti 50 bin, diğer lisans programlarınınki 45 bin TL. Ancak 2018-2019 Akademik Yılı’nda üniversiteye yerleşip kayıt yaptıran tüm lisans öğrencileri tam burslu olacağından öğrenim ücreti ödemeyecekler.

* İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ: Tıp fakültesi yüzde 25 burslu ücreti 49 bin 500 TL. Diş hekimliği fakültesinin ücreti 66 bin TL. Eğitim fakültesi 17 bin 500 TL. Psikoloji 35 bin TL. Hukuk 47 bin TL. iktisadi ve idari bilimler fakültesindeki programların ücretleri 33 bin TL’den başlayıp burs oranına göre 8 bin 250 TL’ye kadar düşüyor. İletişim fakültesinin ücretleri ise 16 bin 500’den başlıyor. İnşaat mühendisliğinin burssuz ücreti 34 bin TL. Hemşirelik, odyoloji, beslenme ve diyetetik ile çocuk gelişimi bölümlerinin ücreti 28 bin TL.

* İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ: Lisans programlarının ücretleri 22 bin TL ile 15 bin 278 arasında değişiyor. Önlisans programları ise 12 bin ile 3 bin 500 TL arasında.

* İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ: Lisans programlarının ücretleri 35 bin 200 TL ile 33 bin 660 TL arasında. Yüksekokulların ücretleri ise 28 bin 600 ile 21 bin 890 TL. Ücretlere yüzde 8 KDV dahil değil.

* İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ: Tıp 74 bin 800 TL, eczacılık 63 bin 900 TL, beslenme ve diyetetik 36 bin 900 TL, psikoloji 53 bin 900 TL. Diğer lisans programları çeşitli oranlarda burslu öğrenci kabul edecek.

* LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ: Tıp 65 bin TL, eczacılık 50 bin TL, ebelik, fizyoterapi ve hemşirelik 32 bin TL.

* OKAN ÜNİVERSİTESİ: Pilotaj bölümünün yıllık ücreti 45 bin 900 TL. Ancak bu ücrete yıllık 13 bin Euro olan zorunlu uçuş eğitimi dâhil değil. Tıp 69 bin 900 TL, diş hekimliği 65 bin 900 TL.

* ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ: Fakülte programları 60 bin TL. Pilot eğitimi 48 bin TL. Ancak zorunlu uçuş eğitimi bu ücrete dahi değil. 3 dönem alınan eğitimin toplam ücreti 50 bin Euro.

* SABANCI ÜNİVERSİTESİ: Tüm bölümlerde eğitim ücreti 72 bin 500 TL.

* SANKO ÜNİVERSİTESİ: Tıp 54 bin 800 TL, hemşirelik ile fizik tedavi ve rehabilitasyon 24 bin 800 TL, beslenme ve diyetetik ise 24 bin TL.

* ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ: İngilizce hazırlık programının peşin ücreti 33 bin 205 TL. İnsan ve toplum bilimleri ile mühendislik ve doğa bilimleri fakültelerinin ücreti 39 bin 855, sağlık bilimleri ile iletişim fakültesindeki programlarının ücreti ise 29 bin 975 TL.

* YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ: Diş hekimliği 74 bin 750 TL, tıp 69 bin TL, eczacılık 57 bin 500 TL, hukuk 52 bin 900 TL, psikoloji 40 bin 800 TL, mimarlık ve mühendislik fakülteleri 45 bin 500 TL.