'Doktor nefreti'

Yaklaşık 3 yıl önce döner sermaye tavan ücretleri, tehlikeli ameliyatları yapan hekimler için 5 katına çıkarıldı dendiğinde, halk 5000 döner sermaye alan, artık 25000 alacak şeklinde anlasın istendiğinde, hükümete bu algı için yardım ettiğinizde size olan sempatimden bir şey yitirmemiştim; yine Ak Parti’ye oy verdik yine gündemi sizin aracılığınızla takip ettik. Halbuki 70 bin puandan 350 bin puana çıkarılan tavan hiç kimse için bir şey ifade etmiyor, çünkü özellikle hasta muayenesi 20 puan demek oluyor; ki ben ayda 17500 hasta muayene edersem veyâ 1000 ameliyat yaparsam bu parayı alabilirim. Oluşturulan algı ile halkın bize kin ve nefreti artıp saygısı azaldı. Geçenlerde açıklanan 5000 uzman hekim denilen olayda, seyyanen 5000 TL verilecek gibi tarafınızdan ve bakanlığımız tarafından serrişte edilerek halka sunuldu. Halbuki verileceği iddia edilen şey merkezi bütçeden verilip, döner sermayenizden mahsup edilecek diye yazıyordu. Bunun iki faidesi olacaktı, bir de zararı.. 1) Emekliliğe yansıyan ücret artıp, 65 yaş sonrası fayda olacaktı. 2) Daha az işlem yapılabildiği için döner sermayeden pay alamayan uzmanların toplamda aldığı ücret 837 TL ile 1567 TL arasında artacak; daha çok işlem yapan bölümlerin bu oranda toplam gelirleri azalacaktı. FAKAT OLMADI ertelediler vazgeçtiler. Sizce 5000 TL verilmesi, ki yanlış lanse edildi, haber değeri taşıyor da bunun ertelenmesi, vazgeçilmesi haber değeri taşımıyor mu! Bunun ile ilgili özlük haklarını arayanlar hipokrat yeminini unutmuş mu oluyor?!

Siz ne tavsiye edersiniz, ne verilirse, ne denirse sesimizi etmeyip önümüzden mi yiyelim!

Neden halka bizden nefreti aşılıyorsunuz! Hani özgürlüğün, başörtünün, zor zamanların gazetesi idiniz! Hani Ayasofya zincirler kırılıp açılıyordu!

Daha çocuk yaşta iken lisede öğlen yemeği için artırdığımız paradan gider gazetenizi alırdık. NE MADDİ NE MANEVİ GÖNLÜMÜZDE, DUAMIZDA SIK TIKLANAN LİSTEMİZDE değilsiniz!!

Umurunuzda ise haber vereyim dedim.